Turistični alarm, nevarna bakterija v morju: okužba lahko napreduje bliskovito, plaže že zapirajo

Z uradnim začetkom poletja milijoni turistov nestrpno pričakujejo dopuste in odhod na obalo. Letos pa se nad turističnim sektorjem zgrinja nova grožnja – širjenje nevarnih bakterij v morju, zaradi česar so v Španiji že zaprli več plaž. V zadnjih letih so na različnih delih evropske obale zabeležili več primerov onesnaženja in zdravstvenih opozoril, ki so omejila dostop do kopališč. Strokovnjaki opozarjajo, da k temu prispevajo vse višje temperature morja in naraščajoč turistični pritisk. »Sredozemlje nam kaže, kako izgleda toplejši svet,« je za Euronews dejal Hatim Aznague, analitik za podnebne ukrepe in energetsko odpornost pri Uniji za Sredozemlje.

Posebno pozornost vzbuja bakterija vibrio, ki jo pogosto označujejo kot »bakterijo, ki jé meso«. Gre za mikroorganizem, ki naravno živi v morski vodi in somornici, predvsem na območjih, kjer se reke izlivajo v morje. Po podatkih Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) lahko nekateri sevi povzročijo bolezni, ki segajo od prebavnih težav do hudih in celo smrtonosnih okužb. Med najpomembnejšimi vrstami v Evropi so Vibrio vulnificus, Vibrio parahaemolyticus in določene različice Vibrio cholerae.

Posebno pozornost vzbuja bakterija vibrio (fotografija je simbolična). FOTO: Tomi Lombar, Delo

Po mnenju strokovnjakov problem ni več del oddaljenih napovedi o podnebnih spremembah, ampak realnost današnjega časa. Naraščajoče temperature morja, pogostejši ekstremni vremenski pojavi in spremembe v morskih ekosistemih ustvarjajo pogoje za širjenje organizmov, ki jih je bilo še pred nekaj desetletji v evropskih vodah precej manj.

Največje tveganje predstavljajo odprte rane

Strokovnjaki opozarjajo, da se človek lahko okuži z uživanjem surovih morskih sadežev ali ob stiku odprte rane z morsko vodo. V hujših primerih lahko okužba povzroči nekrotizirajoči fasciitis, pri katerem se tkivo okoli rane hitro razkraja. Bakterija lahko prodre tudi v krvni obtok in povzroči sepso, v najtežjih primerih pa je potrebna amputacija prizadetega uda. Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) opozarja na povečano tveganje okužb med poletno sezono, še posebej v času vročinskih valov in v plitvih obalnih vodah.

Po mnenju strokovnjakov ključni razlog tiči v segrevanju morja. »Toplejša voda, zlasti manj slana voda v rečnih ustjih in lagunah, spodbuja razvoj patogenih bakterij,« opozarja Aznague. Znanstveniki Sredozemsko morje uvrščajo med območja, ki jih globalno segrevanje najbolj prizadene. Višje temperature v kombinaciji z onesnaženjem in spremembami slanosti ustvarjajo idealne razmere za razmnoževanje bakterij. Nedavna poročila EFSA opozarjajo, da se bo zaradi podnebnih sprememb prisotnost bakterije vibrio v morski hrani in obalnih vodah predvidoma še povečevala.

Po ocenah strokovnjakov je Sredozemlje neke vrste laboratorij prihodnosti, ki kaže, kaj bi se lahko v prihodnjih desetletjih dogajalo tudi drugod po svetu. »Pomembno je poudariti, da Sredozemlje ni žrtev podnebnih sprememb, temveč njihov predujem. To je eno izmed morij, ki se segreva najhitreje na svetu,« poudarja Aznague.

Grožnja tudi za turizem

Širjenje bakterije ne predstavlja le zdravstvenega, temveč tudi gospodarsko tveganje. Zapiranje plaž in zdravstvena opozorila sredi turistične sezone lahko močno prizadenejo destinacije, ki so odvisne od poletnega turizma. Hoteli, restavracije in lokalna podjetja so neposredno povezani z obiskom obale, zato lahko že kratkotrajne prepovedi kopanja povzročijo občutno škodo. »Zaprta plaža predstavlja podnebni vpliv, ki pride z računom za plačilo,« opozarja analitik.

Po mnenju strokovnjakov problem ni več del oddaljenih napovedi o podnebnih spremembah, ampak realnost današnjega časa. Naraščajoče temperature morja, pogostejši ekstremni vremenski pojavi in spremembe v morskih ekosistemih ustvarjajo pogoje za širjenje organizmov, ki jih je bilo še pred nekaj desetletji v evropskih vodah precej manj. Kot opozarja Aznague: »Bakterije niso zgodba, so glasniki. Prava zgodba je morje, ki je zaradi toplote in onesnaženja izgubilo ravnovesje,« poroča Slobodna Dalmacija.