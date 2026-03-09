  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ALARM ZA TURISTE

Turizem na preizkušnji: ali bo Jadran zaradi konfliktov na Bližnjem vzhodu privabil več turistov?

Hrvaška kot varna oaza: bodo turisti preusmerjeni iz Turčije in Grčije?
FOTO: Marko Jurinec/ Pixsell
FOTO: Marko Jurinec/ Pixsell
A. G.
 9. 3. 2026 | 21:43
5:28
A+A-

Vojna na Bližnjem vzhodu se vse bolj približuje Sredozemskemu morju – vprašanje pa je, kaj to pomeni za turizem v regiji, predvsem za države, ki močno temeljijo na prihodu tujih turistov. Za Hrvaško, katere gospodarstvo je v veliki meri odvisno od turizma, je vsaka večja geopolitična kriza tudi geopolitična in gospodarska preizkušnja. Napadi Združenih držav Amerike in Izraela na Iran ter poznejši iranski protinapadi na cilje v več državah Bližnjega vzhoda so vnovič odprli debato: ali lahko širjenje konflikta v tej regiji vpliva na turizem na Hrvaškem in v širšem Sredozemlju?

Ameriški predsednik je v začetku tedna napovedal, da bi lahko kampanja v Iranu trajala štiri do pet tednov ali več. To je ključno ravno v času, ko se veliko odločitev o poletnih potovanjih in rezervacijah sprejema – kar bi lahko neposredno vplivalo na turistične tokove. Po podatkih analitikov bi lahko svetovna eskalacija konflikta prinesla velike izgube v mednarodnem turizmu. Po ocenah analitske družbe Tourism Economics bi lahko bilo 23–38 milijonov mednarodnih obiskovalcev manj, kar bi pomenilo 34–56 milijard ameriških dolarjev izgube turistične porabe. Napetosti se ne dogajajo samo na Bližnjem vzhodu – Iran je v odzivu na mednarodne napade ostro kritiziral države EU. Posebej napeto je na Cipru, kjer gre za otok in državo članico Evropske unije, ki se geografsko nahaja zelo blizu območja konfliktov in je pogosto izpostavljena političnim vplivom iz bližnjih držav.

Vpliv na vzhodno Sredozemlje – Turčija in Grčija

Vzhodno Sredozemlje, ki vključuje države, kot sta Turčija in Grčija, je še posebej občutljivo. To so destinacije, ki privabljajo milijone turistov vsako sezono, s številnimi letali in križarjenji skozi to regijo. Križarjenja po Sredozemlju so še posebej ranljiva – ladje pogosto spreminjajo itinerarje ali celo odpovedujejo plovbe ob zaznanih varnostnih tveganjih. Če se vojaški konflikti še bolj razširijo proti vzhodu Sredozemlja, bi lahko to povzročilo spremembe plovnih poti in neposredno vplivalo na pristanišča po regiji, vključno s tistimi, ki so bližje Hrvaški. Eskalacija konfliktov običajno vodi tudi v rast cen energentov. Višje cene nafte in plina se pogosto prevedejo v dražje letalske vozovnice in višje stroške potovanj nasploh, kar lahko zavira povpraševanje po potovanjih.

Velik del mednarodnih letov med Evropo in Azijo poteka skozi letalske koridorje nad Bližnjim vzhodom. Vsako motnjo v tem zračnem prostoru lahko vpliva na zračni promet, prestavitve letov in splošno načrtovanje dopustov.

Stališče Hrvaške – Glavina: Hrvaška ima prednosti

FOTO: Blaž Samec
FOTO: Blaž Samec

Hrvaški minister za turizem Tonči Glavina je ocenil, da Hrvaška glede na trenutne razmere vendarle izkazuje nekatere prednosti:

  • Približno 80 % hrvaškega turizma prihaja iz Evrope, kjer turisti večinoma potujejo avtomobilsko ali cestno.
  • Po informacijah turističnih partnerjev in letalskih prevoznikov so rezervacije za Hrvaško trenutno stabilne in primerljive s preteklo sezono.
  • Hrvaška je v očeh turistov država, kjer se počutijo varno, kar je ključno pri odločanju o potovanju.

Posebna pozornost posvečajo na Hrvaškem na ameriških turistih. Ob konfliktih se Evropa v percepciji nekaterih ameriških potnikov hitro združi v eno skupno 'ozko' območje tveganja, zato se že pojavljajo vprašanja na turističnih forumih: ali je sploh varno potovati v Evropo? Mednarodni potovalni portali, kot je Fodor’s, so že odprli debate o tem, ali je v trenutnem kontekstu varno potovati po Evropi, kar lahko vpliva tudi na zanimanje za destinacije, kot je Hrvaška.

Nedo Pinezić, direktor turističnega svetovalnega podjetja Quanarius, opozarja, da trenutne napetosti le še potencirajo obstoječe globalne negotovosti, ki jih svet pozna že iz pandemije COVID‑19. Poudarja:

  • Ni gotovosti, kako se bo konflikt razpletel ali kdaj se bo končal.
  • Zračni promet že čuti posledice, saj so letalske poti prek tranzitnih vozlišč, kot je Dubaj, ključne za povezave med Evropo in Azijo.
  • Rast cen energentov in prilagoditve potovanj imajo tudi psihološki učinek na turiste.
  • Zaradi občutka negotovosti turisti pogosto načrtujejo manj tvegane ali bližnje destinacije, ki jih lahko dosežejo z avtomobilom.

Hrvaška – avto‑destinacija z možnostjo prednosti

Pinezić poudarja, da bi Hrvaška lahko imela prednost, saj je avtodestinacija. Gostje, ki potujejo z lastnim prevozom, ne načrtujejo potovanj tako daleč vnaprej in imajo občutek nadzora ter možnost hitre vrnitve domov, če bi se počutili ogrožene. Poleg tega povečana negotovost okoli cen energentov in potovanj lahko vodi do zadržanosti pri potovanjih z letalom in raje izbiri bližjih destinacij. Minister Glavina in strokovnjaki ocenjujejo, da bi Hrvaška lahko ohranila rezultate, podobne lanskemu letu, kljub aktualnim globalnim razmeram. Vendar opozarjajo, da nikakor ni mogoče z gotovostjo napovedati, kako se bo situacija razvijala. Če se globalne napetosti nadaljujejo ali zaostrujejo, bosta tako varnostna percepcija turistov kot gibanje cen energentov ključna dejavnika, ki bodo oblikovala turistične odločitve, poroča index.hr.

Več iz teme

turizemHrvaškapotovanjaturistiSlovenijapočitniceturistična sezonaTurčijaGrčijavojan Bližnji vzhod
ZADNJE NOVICE
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Gorazda Nejedlyja: Norveška zgled tudi Sloveniji

Erling Haaland in Martin Ødegaard se nista pojavila naključno.
Gorazd Nejedly9. 3. 2026 | 22:25
22:17
Novice  |  Kronika  |  Doma
DOBRO JE VEDETI

Spletni goljufi lani v Sloveniji povzročili več kot 40 milijonov evrov škode

Preverite, kako se zavarujete pred spletnimi prevarami, na kaj morate biti pozorni.
9. 3. 2026 | 22:17
21:43
Novice  |  Svet
ALARM ZA TURISTE

Turizem na preizkušnji: ali bo Jadran zaradi konfliktov na Bližnjem vzhodu privabil več turistov?

Hrvaška kot varna oaza: bodo turisti preusmerjeni iz Turčije in Grčije?
9. 3. 2026 | 21:43
21:14
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU NOVA GORICA

S psom se je sprehajal, nato je prišel še en pes in nastal je velik problem

Moškega je drugi pes ugriznil v roko in zatem pobegnil neznano kam.
9. 3. 2026 | 21:14
21:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
SAMOREFLEKSIJA

Ujeti v prijaznosti (Suzy)

S prijaznostjo izražamo toplino. Pri manipulaciji gre za toplino, ki je zaigrana.
9. 3. 2026 | 21:00
20:44
Novice  |  Kronika  |  Doma
TURNO SMUČANJE

Smučal z Jalovca in spregledal luknjo, končalo se je zelo hudo

Ta vikend sta se zgodili dve nesreči pri turnem smučanju. Pri eni je prišlo predvidoma do hujših poškodb.
9. 3. 2026 | 20:44

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Je vlak postal nova slovenska rutina?

Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
4. 3. 2026 | 08:53
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Zlati prinašalec, ki obožuje vožnjo: razlog je presenetljivo preprost

Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
5. 3. 2026 | 10:46
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DUBROVNIK

Zakaj je prav pomlad čas, ko ta jadranski biser najbolj očara

Od tihega Straduna do gurmanskih in športnih dogodkov – predsezona razkriva pristno doživetje mesta.
3. 3. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LOŠINJ

Na najlepšem hrvaškem otoku iščejo ljudi

Skupina Lošinj Hotels & Villas, ki povezuje visoke mednarodne standarde s pristno otoško identiteto, zaposlenim ponuja več kot le delovno mesto.
3. 3. 2026 | 08:30
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DUBROVNIK

Zakaj je prav pomlad čas, ko ta jadranski biser najbolj očara

Od tihega Straduna do gurmanskih in športnih dogodkov – predsezona razkriva pristno doživetje mesta.
3. 3. 2026 | 11:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LOŠINJ

Na najlepšem hrvaškem otoku iščejo ljudi

Skupina Lošinj Hotels & Villas, ki povezuje visoke mednarodne standarde s pristno otoško identiteto, zaposlenim ponuja več kot le delovno mesto.
3. 3. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZAGREB

Destinacija, ki preseneti na prvi pogled

Destinacija, ki ima redko priložnost biti podaljšano bivanje v mestu, pa tudi njegov popolni kontrast. Tukaj narava, dediščina in vsakdanje življenje dihajo v istem ritmu.
3. 3. 2026 | 16:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DEBELOST

Debelost je bolezen, ki se lahko zdravi

Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
4. 3. 2026 | 08:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
TENIŠKI KOMOLEC

Kaj je najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca?

Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Izlet
CRIKVENICA

Darilo, ki ga letos ne bo pozabil prav nihče

Ponudba zgodnjih rezervacij Jadran Hotels & Camps 2026 gostom omogoča, da brez naglice oblikujejo svoje idealne počitnice z ugodnejšimi pogoji in dodatnimi ugodnostmi.
3. 3. 2026 | 10:30
Promo
Lifestyle  |  Izlet
HILTON

Prvi tovrstni hotel na hrvaških otokih

Prvi hotel Hilton na hrvaških otokih
3. 3. 2026 | 14:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NACIONALNI DAN BRANJA  

Gimnazija Poljane se je odločila za novo strategijo

O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
4. 3. 2026 | 13:45
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REŠITEV

Kdaj lahko z artroskopsko operacijo odpravimo bolečino v gležnju?

Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
Promo Slovenske novice9. 3. 2026 | 09:18
Photo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOŠKI VELIKANI

Zakaj je Evropa tako odvisna od ZDA?

Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
27. 2. 2026 | 14:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
5. 3. 2026 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
6. 3. 2026 | 09:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PERIMENOPAVZA

Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
4. 3. 2026 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
NAKUP AVTOMOBILA

Trgovec leta, ki izstopa zaradi posebnega pristopa

Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
3. 3. 2026 | 08:10
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA DIAGNOSTIKA

»Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
6. 3. 2026 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
KAJ KUPUJEMO

IKEA v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
Promo Slovenske novice4. 3. 2026 | 14:52
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
Promo Slovenske novice3. 3. 2026 | 09:57
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki