Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je mednarodno skupnost včeraj pozval k ukrepanju glede uporabe popolnoma avtonomnega smrtonosnega orožja, imenovanega tudi ubijalski roboti. Guterres je v videosporočilu na konferenci v Ženevi države pozval, naj uvedejo zavezujoča pravila o uporabi smrtonosnih avtonomnih orožnih sistemov na bojišču.
40 LET ŽE VELJA Konvencija o nekaterih vrstah konvencionalnega orožja.
Države pogodbenice konvencije ta teden na 7. pregledni konferenci CCW razpravljajo o tem, ali začeti pogajanja za vzpostavitev pravil in morebitnih prepovedi uporabe avtonomnega orožja. Številne države podpirajo pravno zavezujoč protokol, vendar pa so nekatere med njimi z obsežno orožarsko industrijo, denimo ZDA, Izrael in Rusija, izrazile zadržke. Ubijalski roboti lahko prepoznajo in sledijo ciljem ter sprožijo smrtonosne napade brez človeškega posredovanja. Po besedah strokovnjakov ni dokazov, da takšno orožje že uporabljajo v oboroženih spopadih.