Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je mednarodno skupnost včeraj pozval k ukrepanju glede uporabe popolnoma avtonomnega smrtonosnega orožja, imenovanega tudi ubijalski roboti. Guterres je v videosporočilu na konferenci v Ženevi države pozval, naj uvedejo zavezujoča pravila o uporabi smrtonosnih avtonomnih orožnih sistemov na bojišču.

40 LET ŽE VELJA Konvencija o nekaterih vrstah konvencionalnega orožja.

»Tudi vojna ima meje,« je poudaril Antonio Guterres. FOTO: Eloisa Lopez/Reuters

»Konvencija o nekaterih vrstah konvencionalnega orožja že več kot 40 let odraža temeljno načelo: Tudi vojna ima meje,« je dejal Guterres. »Skozi desetletja je Konvencija pomagala zmanjšati človeško trpljenje, ki ga povzroča orožje, kot so mine, improvizirane eksplozivne naprave, zažigalna orožja in eksplozivni ostanki vojne.« Narava vojskovanja se spreminja. »Ukrepajte, da preprečite uporabo in širjenje tega neusmiljenega orožja,« je dejal ob začetku zasedanja 128 držav pogodbenic konvencije ZN o določenem konvencionalnem orožju (CCW). Guterres se je zavzel za sklenitev zavezujočega mednarodnega sporazuma. Države je pozval k pogajanjem o »pravno zavezujočem instrumentu za regulacijo orožnih sistemov, vključno z jasnimi prepovedmi in omejitvami«.

Države pogodbenice konvencije ta teden na 7. pregledni konferenci CCW razpravljajo o tem, ali začeti pogajanja za vzpostavitev pravil in morebitnih prepovedi uporabe avtonomnega orožja. Številne države podpirajo pravno zavezujoč protokol, vendar pa so nekatere med njimi z obsežno orožarsko industrijo, denimo ZDA, Izrael in Rusija, izrazile zadržke. Ubijalski roboti lahko prepoznajo in sledijo ciljem ter sprožijo smrtonosne napade brez človeškega posredovanja. Po besedah strokovnjakov ni dokazov, da takšno orožje že uporabljajo v oboroženih spopadih.