Učiteljica med poukom redno spi! Ravnatelj: »Za to vemo že dve leti«

V Osnovni šoli »Galovac« se v zadnjih mesecih ponovno pojavljajo pritožbe dela staršev nad eno od učiteljic. Po njihovih navedbah učiteljica med poukom v razredu pogosto zaspi, zato je del staršev v nekem obdobju celo zavračal pošiljanje otrok k pouku.

Ravnatelj: »Za to vemo že dve leti«

Ravnatelj šole Josip Lučić pravi, da je bil s prvimi pritožbami seznanjen že maja 2024, ko so starši uradno prijavili težavo. Takrat je učiteljica po njegovih besedah zanikala očitke, da med poukom spi, je navedel Zadarski list.

Lučić navaja, da je šola po prejeti prijavi spremljala njeno delo, nadzor pa so izvajali strokovni sodelavci in ravnatelj. Konec maja 2024 je bil nad njo izveden tudi strokovno-pedagoški nadzor Agencije za vzgojo in izobraževanje, med katerim so ugotovili določene pomanjkljivosti pri delu, ki bi jih morala odpraviti. Temu navkljub temu starši trdijo, da se razmere niso spremenile, zato so v začetku leta 2026 ponovno vložili prijavo.

»Po prijavi iz januarja 2026 nadzor še ni bil izveden, saj je učiteljica trenutno v bolniškem staležu, zato ji za zdaj ni bilo izdano niti pisno opozorilo,« je še pojasnil ravnatelj.