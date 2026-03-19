Pohotna učiteljica seksala s 17-letnim učencem, medtem ko je bil njen mož na službeni poti (FOTO)

Osramočena učiteljica McKenna Kindred se je znašla v središču pozornosti, ko je v javnost prišla informacija o njenem razmerju s 17-letnim učencem. Kindredova je najstniku med drugim plačala gorivo v obupanem poskusu, da bi nadaljevala njuno zvezo v času, ko je bil njen mož zdoma, kar je razkrila žrtvina mati. McKenna, ki ima danes 27 let, se je izognila zaporni kazni po spolnih odnosih s 17-letnikom novembra 2022, ki so sledili večmesečnemu spletnemu dopisovanju. Srečanje v njenem domu v Spokanu v zvezni državi Washington naj bi trajalo tri ure in pol, medtem ko je bil njen mož Kyle v drugem mestu. Sedaj je postalo znano, da je dečkova mati, Ashley Beckley, opazila sumljiva nakazila na bančnem računu svojega sina, poroča Daily Mail. Policiji je povedala, da se spominja, kako je njen sin leta 2022 od učiteljice prejel »denar za gorivo preko aplikacije Venmo«. Čeprav se ji je nakazilo že takrat zdelo sumljivo, ni vedela, kateri učitelj ga je poslal, niti ni poznala skrb vzbujajočega razloga za to dejanje.

Sporočila med učiteljico in mladoletnikom so bila razkrita, ko je neimenovana prijateljica domnevno vstopila v enega izmed dečkovih Instagram profilov in videla dopisovanje. Posnela je nekaj zaslonskih slik in jih pokazala drugemu učitelju, ki je pozneje stopil v stik s policijo. V teh sporočilih naj bi Kindredova komentirala več srečanj v šoli, med katerimi bi ju skoraj ujeli. »Skoraj so naju zalotili. Bila sem žalostna, ko je takrat vstopil tisti učenec,« naj bi zapisala. Policija je po njeni aretaciji odkrila še več sporočil s spolno vsebino, ki sta si jih izmenjevala. Ko so bili zločini prijavljeni policiji, je dečkova mati preiskovalcem predala dodatne dokaze. Dejala je, da je videla eksplicitne videoposnetke in fotografije, ki sta si jih izmenjevala na spletu, kar je pozneje potrdil tudi deček med policijskim zaslišanjem. Povedal je, da je Kindredovi na Instagramu začel slediti junija 2022 in da sta si takrat začela dopisovati, pogosto z zelo nazorno vsebino.

Glede njunega srečanja na domu je pojasnil, da je k njej prišel med 18.30 in 19. uro, nato sta si ogledala film in imela spolni odnos. Oblasti verjamejo, da sta imela spolne odnose samo enkrat. Po zakonodaji zvezne države Washington je starostna meja za privolitev sicer 16 let, vendar so osebe na poziciji moči še vedno lahko obtožene spolne zlorabe oseb, mlajših od 18 let. Kindredova je bila aretirana decembra 2022, pozneje pa je priznala krivdo za neprimerno spolno aktivnost z mlajšo osebo in komunikacijo z mladoletnikom v namene spolnosti. Obsojena je bila na 24 mesecev pogojne kazni, naloženo ji je bilo plačilo okrog 610 evrov globe, poleg tega pa se je morala za obdobje 10 let registrirati kot spolna prestopnica. Nekdanja učiteljica naj bi bila še vedno poročena s svojim možem, ki ji je po aretaciji stal ob strani. Podatki o nepremičninah kažejo, da se je par iz Washingtona preselil v Idaho, kjer sta le nekaj mesecev po izreku sodbe kupila hišo, vredno skoraj 436.000 evrov.