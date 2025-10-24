Udarila huda nevihta! Poplave, poplavljene kleti in podrta drevesa (VIDEO)

Zaradi zelo močnega deževja so bile v četrtek nekatere ulice na Reki poplavljene, čez dan so na mestnih ulicah nastali hudourniki, podrla so se drevesa, dvigniliso tudi pokrovi jaškov.

Arso: Vipava in njeni pritoki se razlivajo na običajnih poplavnih območjih Reka Vipava na jugozahodu in njeni pritoki se razlivajo na običajnih poplavnih območjih, je Agencija za okolje RS (Arso) sporočila v današnjem hidrološkem poročilu. Poplavljene površine se v jutranjih urah nekoliko povečujejo. Razliva se tudi Kolpa, Dragonja, Rižana, Notranjska Reka in Logaščica. Reke drugod po državi so večinoma začele upadati. Kolpa v zgornjem toku že upada, v srednjem in spodnjem toku pa še narašča. Danes čez dan bo po državi prevladovala velika vodnatost, reke bodo začele upadati, so še navedli na Arsu. Vodnatost se bo zmanjševala tudi v soboto.

Zaradi dežja in razmočenega igrišča ter nemogočih igralnih razmer je bila nogometna tekma med HNK Rijeka in češko Sparto na stadionu Rujevica začasno prekinjena, so navedli hrvaški mediji.

Čez dan je na Reki pihal tudi močan in viharni južni veter.

Zaradi nevihtnega vremena, ki ga je spremljal dež in veter, je Županijski center 112 v Pazinu prejel več prijav o poplavljenih kleteh in podrtih drevesih na območju Rovinja.

Velika količina dežja je padla tudi v Poreču.