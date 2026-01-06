  • Delo d.o.o.
NA JAPONSKEM

Uf, ne boste verjeli, za koliko so na dražbi prodali ogromnega tuna

Riba je tehtala 243 kilogramov.
Kupcu najlepšega tuna se je kar smejalo. FOTO: Kim Kyung-hoon/Reuters
Kupcu najlepšega tuna se je kar smejalo. FOTO: Kim Kyung-hoon/Reuters
STA, A. J.
 6. 1. 2026 | 09:22
2:12
A+A-

Japonski lastnik verige restavracij s sušijem Kijoši Kimura je na prestižni novoletni dražbi na glavni ribji tržnici Tojosu v japonski prestolnici Tokio za velikega modroplavutega tuna plačal rekordnih 510,3 milijona jenov (2,8 milijona evrov). Samooklicani kralj tunine in njegova veriga restavracij Sushi Zanmai sta na dražbi na ribji tržnici ponudila najvišjo ceno za 243 kilogramov težko ribo, ulovljeno ob severovzhodni obali Japonske. Priznal je, da je mislil, da bo tuna lahko kupil za manj denarja, a je njegova cena presenetljivo hitro narasla. »Delno je to za srečo. Ampak ko vidim lepega tuna, se ne morem upreti ... Nisem ga še poskusil, ampak mora biti okusen,« je po poročanju CNN dejal kupec.

2,70 evra je bilo treba odšteti za zvitek sušija.

Plačilo v višini 2,8 milijona evrov je najvišji znesek na tej novoletni dražbi, odkar so primerljive podatke začeli zbirati leta 1999. Prejšnji rekord, 333,6 milijona jenov (takrat 2,7 milijona evrov), je leta 2019 dosegel 278 kilogramov težki modroplavuti tun, ko je bil kupec prav tako Kimura. Takrat je dražba prvič potekala na ribji tržnici Tojosu, potem ko se je preselila s tradicionalne lokacije, tržnice Cukidži, v modernejše prostore. Lani je najvišji ponudnik za 276-kilogramskega modroplavutnega tuna odštel 207 milijonov jenov.

Suši, izdelan iz včeraj prodanega tuna, je bil na prodaj za približno 500 jenov (2,70 evra) na zvitek. Na jutranji dražbi, ki vsak dan poteka na tržnici, prodajo na stotine tunov, vendar so cene tistih, ujetih na obali Oma, zlasti na slavnostni novoletni dražbi, veliko višje od cen drugih tunov. Tunina je na Japonskem priljubljeno živilo za suši in sašimi. Nekoč je bil tun ogrožena vrsta zaradi podnebnih sprememb in prelova, vendar si je po prizadevanjih za ohranitev vrsta zadnja leta opomogla.

