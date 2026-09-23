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Ugledna psihiatrinja o Donaldu Trumpu: »To je normalno za triletnika, ne pa za odraslo osebo« (VIDEO)

Bandy Lee je bila med 36 zdravniki, ki so podpisali odprto pismo s pozivom k odstavitvi predsednika Trumpa.
Donald Trump je izrekel že precej nenavadnih reči, ki jih ni mogoče dokazati. FOTO: Kylie Cooper/Reuters
Donald Trump je izrekel že precej nenavadnih reči, ki jih ni mogoče dokazati. FOTO: Kylie Cooper/Reuters
B. K. P.
 23. 9. 2026 | 19:33
 23. 9. 2026 | 19:33
4:08
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Ugledna psihiatrinja je izdala novo opozorilo glede – po njenih besedah ​​– slabšajočega se duševnega zdravja predsednika Donalda Trumpa, njegovo vedenje pa je primerjala z vedenjem »otroka«, ki se na občutek nemoči odziva na povsem enak način, kot se obnaša ameriški predsednik, piše Independent.

Bandy Lee, forenzična in socialna psihiatrinja, ki je med drugim poučevala na uglednih univerzah Harvard in Yale, že nekaj časa z javnostjo deli zaskrbljenost zaradi duševnega zdravja 80-letnega predsednika, a njene navedbe Bela hiša zavrača kot »lažna ugibanja v politične namene«. Leejeva je med drugim sodelovala pri ustvarjanju knjige z naslovom The Dangerous Case of Donald Trump (Nevarni primer Donalda Trumpa, op. p.), izdana je bila leta 2017, v začetku letošnjega leta pa je bila med 36 zdravniki, ki so podpisali odprto pismo s pozivom k odstavitvi predsednika Trumpa na podlagi 25. amandmaja. V pismu so opozorili na Trumpovo »izrazito poslabšanje kognitivnih sposobnosti«, v nedavnem intervjuju za platformo MeidasTouch pa je Leejeva dejala, da so njeno zaskrbljenost glede predsednikovega zdravja še okrepili nekateri nedavni dogodki.

25. amandma k ameriški ustavi, ratificiran leta 1967, določa pravila za nasledstvo na položaju predsednika, zapolnitev izpraznjenega mesta podpredsednika in ravnanje v primeru predsednikove nezmožnosti opravljanja funkcije. Določa, da podpredsednik prevzame predsedniško funkcijo v primeru predsednikove smrti, odstopa ali odstavitve, ter ureja začasni prenos pooblastil med zdravstvenimi posegi ali v primeru nezmožnosti opravljanja dolžnosti.

 

Izpostavila je Trumpove izjave ob 25. obletnici terorističnih napadov na newyorška dvojčka 11. septembra, vključno s trditvijo, da so ga gasilci morali odnesti z območja stolpnic kmalu po tem, ko sta se zrušili. Številni mediji namreč niso našli prav nobenih dokazov, ki bi potrjevali to različico dogodkov, Trumpa naj na območju napadenih stolpnic sploh ne bi bilo. Revija New York Magazine je njegove navedbe označila za »nenavadno laž«, a je Trump pri svoji zgodbi vztrajal in kasneje na svojem omrežju Truth Social zapisal, da je bilo »vse, kar sem rekel, povsem točno«, a je dodal: »Bil sem tam, seveda ne na dan, ko sta se zrušila dvojčka, a kmalu zatem.«

Leejeva je dejala, da njegove izjave odražajo to, kar je označila za Trumpovo težnjo, da se postavi v središče pomembnih dogodkov. »Potreba, da to počne pri vsakem pomembnem dogodku v zgodovini Amerike in da vsak pomemben spomenik v državi nosi njegovo ime – vse to izvira iz njegove izjemno krhke predstave o samem sebi,« je dejala Leejeva. »To običajno počnejo malčki,« je nadaljevala in še: »Morajo biti kralj, kraljica ali vladar vesolja, da bi se borili proti občutku, da so povsem nemočni in odvisni od skrbi drugih. A seveda je to normalno za dvo- ali triletnika, ne pa za odraslo osebo.«

Leejeva je izrazila tudi zaskrbljenost zaradi Trumpovih nedavnih objav na Truth Social, vključno z ilustracijami, na katerih se pripravlja na izstrelitev jedrskega orožja. »Izjemno nevarno stanje, v katerem smo se znašli, je, da politična ureditev, ki jo imamo, ne omogoča načina, da bi preklicali ukaz predsednika, pa naj bo sposoben ali ne,« je dejala psihiatrinja, ki je Trumpa opisala kot »neverjetno duševno nestabilno osebo, ki je sčasoma postala veliko bolj nestabilna, saj ima več moči in je manj omejena.«

Stanje predsednikovega duševnega in telesnega zdravja je sicer že mesece predmet vse večjega javnega zanimanja. To se je le še povečalo po tem, ko je Trump na javnih dogodkih in sestankih večkrat zadremal, po telesu se mu pojavljajo nenavadne modrice, razlog za skrb so tudi njegovi pogosto otečeni gležnji. Bela hiša je sicer vsakič odločno zavrnila trditve, da je Trump bolan ali nesposoben za opravljanje predsedniške funkcije.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

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