Ugledni zgodovinar o ZDA: »Opazujemo samomor svetovne velesile«

Ameriški zgodovinar in strokovnjak za avtoritarne režime Timothy Snyder je v nastopu na CNN-u podal ostro oceno trenutne smeri Združenih držav pod vodstvom Donalda Trumpa. Po njegovem mnenju se država ne obnaša več kot suverena entiteta, temveč kot skupina oligarhov, ki jih vodita zgolj osebno okoriščanje in brezpogojna zvestoba enemu človeku. Snyder s konceptom »samomora velesile« opisuje zavestne politične odločitve, ki šibijo ZDA. Kritičen je predvsem do spodkopavanja institucij in odsotnosti dolgoročne vizije. Poudarja, da država brez jasne strategije za prihodnost in stabilnega prenosa oblasti izgublja svojo zgodovinsko moč.

Eno ključnih strateških napak vidi v energetiki. Medtem ko se svet usmerja k obnovljivim virom, Trump vztraja pri fosilnih gorivih. Snyder opozarja, da s tem ZDA prepuščajo tehnološko in gospodarsko vodstvo Kitajski, kar bo imelo trajne posledice za globalno prevlado.

Odtujevanje zaveznikov in gospodarska tveganja

Zgodovinar izpostavlja tudi nenavadno zunanjo politiko, ki namesto krepitve zavezništev prinaša njihovo razgradnjo. Opozoril je na:

izgubljanje trgovinske vojne s Kitajsko,

posredno pomoč Rusiji pri širjenju vpliva,

spreminjanje narave zveze NATO, kjer ameriška podpora postaja pogojena s Trumpovimi osebnimi cilji.

Snyder se je dotaknil še proračunske politike, ki jo opisuje kot nevzdržno, saj država porabi bistveno več, kot ustvari. Po njegovem mnenju ne gre za naključja, temveč za sistemsko uničevanje mednarodnega reda, ki je bil desetletja zgrajen prav okoli ameriškega središča. Celotno dogajanje vidi kot proces, kjer država zavestno izbira pot, ki vodi v njeno lastno nazadovanje.