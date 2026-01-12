  • Delo d.o.o.
VEČ TISOČ TURISTOV

Ujeti na Finskem! To se je zgodilo množici turistov

Polete so morali odpovedati, ker zaradi nizkih temperatur z letal težko odstranijo led, na tleh pa lahko zamrzne oprema za vzdrževanje in oskrbo z gorivom.
Simbolična fotografija. FOTO: Reuters 
Simbolična fotografija. FOTO: Reuters 
STA, A. G.
 12. 1. 2026 | 10:57
 12. 1. 2026 | 12:38
1:38
Več tisoč turistov je ujetih na Laponskem na severu Finske, potem ko so v nedeljo na letališču Kittila odpovedali vse polete, ker se temperature niso dvignile nad –35 stopinj Celzija. Odpovedali so polete v London, Bristol, Manchester, Pariz in Amsterdam. Verjetno bo tako tudi danes, saj so meteorologi napovedali do –39 stopinj Celzija. Polete so morali odpovedati, ker zaradi nizkih temperatur z letal težko odstranijo led, medtem ko lahko na tleh zamrzne oprema za vzdrževanje in oskrbo z gorivom. Upravljavec letališča Finavia je za javno radiotelevizijo Yle povedal, da vlaga v zraku dodatno poslabšuje razmere, saj povzroča spolzko zmrzal.

Neobičajno nizke temperature so Laponsko prizadele, potem ko so neurja na severu Evrope v zadnjih dneh povzročila zimske razmere in motnje v prometu tudi v Veliki Britaniji, Franciji in Nemčiji. Laponska, ki se razteza čez sever Norveške, Švedske in Finske, je sicer znana po mrazu in snegu, vendar se v regiji na Finskem povprečne zimske temperature gibljejo okoli –14 stopinj Celzija z občasnim padcem na –30 stopinj. Na letališče Kittila letijo predvsem tisti, ki želijo priti do bližnjih smučarskih središč ali videti severni sij, na drugo, južnejše laponsko letališče Rovaniemi pa tisti, ki želijo obiskati Božičkovo vas, še navaja BBC.

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
