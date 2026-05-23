ECB

Ukinjajo bankovec za 500 evrov. Do kdaj lahko uporabljate tiste, ki jih imate?

Evropska centralna banka pripravlja novo serijo bankovcev.
Ukinjajo bankovec za 500 evrov.
M. U.
 23. 5. 2026 | 18:53
Evropska centralna banka (ECB) pripravlja novo serijo bankovcev, med katerimi ne bo več tistega za 500 evrov. Odločitev ECB je bila napovedana že leta 2019, je pa del širšega procesa, ki ga je institucija sprožila leta 2021, da bi posodobila oblikovanje in nekatere tehnične vidike bankovcev. Hkrati je vse usmerjeno v zmanjševanje tveganj pranja denarja in drugih nezakonitih dejavnosti ter v doseganje natančnejšega spremljanja finančnih tokov, navaja 24 Ore. V vsakem primeru bankovci za 500 evrov, ki so trenutno v obtoku, ostajajo veljavni in se lahko normalno uporabljajo brez časovnih omejitev.

Kmalu nov dizajn

Decembra 2021 je Svet ECB sklenil razviti novo serijo bankovcev po tistih, ki so bili v obtok dani 1. januarja 2002. Dve leti po objavi, leta 2023, so bile izbrane možne teme za novi dizajn: »Evropska kultura« in »Reke in ptice«.

Prva tema želi poudariti evropsko kulturno dediščino, druga pa želi počastiti simbol svobode in enotnosti med državljani Unije ter izpostaviti pomen varovanja okolja. Julija 2025 je ECB objavila razpis, odprt za evropske grafične oblikovalce, da bi zbrala njihove vizualne predloge: rok za oddajo dizajnov, ki jih bo ocenjevala strokovna žirija, je bil konec aprila letos. Žirija naj bi izbrala največ deset predlogov, ki bodo posredovani Svetu ECB.

Kaj sledi

Pričakujejo se, da bo razpis končan junija. Zatem bo ECB izvedla javno anketo in se o izbranih predlogih posvetovala z državljani. Končna izbira dizajna naj bi bila objavljena do konca leta 2026. V zadnjem koraku bo ECB začela izdajati nove bankovce. Datum, ko bo nova serija spuščena v obtok, še ni določen: kot je navedeno na spletnih straneh institucije, bo minilo še »nekaj let«, preden bodo bankovci vstopili v naše vsakdanje življenje.

