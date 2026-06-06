Ukrajina napadla rojstni kraj Putina: Rusija obstreljevanje označila za »napad brez primere«

Ruske oblasti so obstreljevanje Sankt Peterburga in okolice označile za »napad brez primere«, saj drugo največje mesto in rojstni kraj predsednika Vladimirja Putina danes gosti zadnji dan ruskega letnega gospodarskega foruma, poroča britanski BBC. Več kot 140 brezpilotnih letalnikov je bilo sestreljenih nad okoliško Leningrajsko regijo, je dejal guverner Aleksandr Drozdenko, medtem ko je mestni guverner Aleksander Beglov pozval prebivalce, naj – prvič od ruskega napada na Ukrajino pred več kot štirimi leti – ostanejo doma.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je potrdil, da so ukrajinske sile napadle ruske arzenale in pomorsko oporišče, kar je označil za pravičen odgovor na ruske napade. To se je zgodilo dan zatem, ko je Vladimir Putin na gospodarskem forumu dejal, da se nima smisla srečati z Zelenskim, ki ga je pozval k neposrednim pogovorom o koncu vojne.

Zelenski je povedal, da so brezpilotni letalniki preleteli razdaljo 1000 km do regije Sankt Peterburga, pri čemer so ciljali »arzenale sovražne mornarice in oporišče v Kronstadtu«, kjer je glavna postojanka ruske Baltske flote. Po njegovih besedah ​​so v okviru ukrajinskih »ukrepov dolgega dosega«, s čimer Ukrajinci označujejo napade na Rusijo, zadeli tudi 500 km oddaljeno naftno skladišče v južnem Krasnodarskem kraju.

Pogled na napadeni naftni terminal pri Sankt Peterburgu. FOTO: Vantor/AFP

Poveljnik ene od ukrajinskih enot, ki so sodelovale v napadih z brezpilotniki, se je za BBC pohvalil, da je bilo zelo enostavno zadeti cilje znotraj Rusije. »Letimo po Rusiji, kot da gre za naše lastno ozemlje. Skoraj brez odpora: ni težko doseči cilja,« je povedal Jevhen Karas, poveljnik 413. polka ukrajinskih brezpilotnih sil.

Najnovejši napadi sledijo ukrajinskim napadom na obrobju Sankt Peterburga ob začetku Putinovega gospodarskega foruma v mestu. Veliki forum, namenjen privabljanju tujih naložb v državo, je privabil na tisoče gostov iz 130 držav, vključno z manj znano ameriško delegacijo – prvo po mnogih letih, piše BBC.

V mestu poteka ruski gospodarski forum. FOTO: Stringer/Reuters

V odprtem pismu Putinu je Zelenski pozval k prekinitvi ognja in osebnim pogajanjem z ruskim voditeljem, da bi končali vojno, ki se je začela z rusko invazijo leta 2022. Zapisal je, da bi bilo »narobe preprosto čakati«, da bo konflikt spet v središču pozornosti ZDA. Ameriški predsednik Donald Trump je bil vključen v prizadevanja za posredovanje pri koncu konflikta, vendar je vojna z Iranom v zadnjem času dobila prednost.

Putin je v petek na gospodarskem forumu zavrnil prošnjo za srečanje z Zelenskim in ponovil svoje stališče, da bi premirje Ukrajini omogočilo le reorganizacijo sil. Dejal je, da bo vojno končal šele, ko bodo ruski cilji doseženi. Dolgoročno stališče Rusije je, da se mora Ukrajina umakniti iz regij Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje, ki jih je večinoma zasedla, ter opustiti prizadevanja za pridružitev Natu. Ukrajina se noče odpovedati nobenemu ozemlju in trdi, da bi popuščanje Moskvo spodbudilo k ponovni invaziji v prihodnosti.