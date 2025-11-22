Američani spisali načrt za konec vojne v 28 točkah: Trump meni, da ga mora Zelenski sprejeti, ni pomembno, ali mu je všeč

Ameriški mediji so objavili osnutek ameriškega načrta za konec vojne v Ukrajini, ki so ga v Washingtonu spisali v 28 točkah. V skladu z načrtom naj bi se Ukrajina zavezala, da se nikoli ne bo pridružila Natu, kar naj se zapiše v ustavo, lahko pa bo postala članica Evropske unije. Kijev bi izgubil velik del svojega ozemlja na vzhodu, zmanjšati pa bi moral tudi velikost svoje vojske na 600.000 vojakov. Ukrajina bi morala izvesti predsedniške volitve v 100 dneh, Rusija bi bila znova sprejeta v skupino držav G8 in nagrajena z odpravo sankcij, navajajo nekatere od točk sporazuma.

Popolna amnestija

»Ukrajina potrebuje mir (...) dostojanstven mir, tako da bodo pogoji spoštovali našo neodvisnost, suverenost in dostojanstvo ukrajinskega ljudstva,« je dejal Volodimir Zelenski v nagovoru po srečanju z ameriško delegacijo Pentagona pod vodstvom sekretarja ameriške vojske Daniela Driscolla v Kijevu. Zelenski je sporočil, da je Ukrajina pripravljena sodelovati z ZDA glede vsebine načrta in da se bo v prihodnjih dneh z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom slišal po telefonu.

Krim, Lugansk in Doneck (na sliki) po mirovnem načrtu pripadejo Rusiji, a se mora odpovedati nekaterim drugim območjem, ki jih je zasedla z agresijo.

Rusija bi morala v zakonodajo zapisati svojo politiko neagresije do Evrope in Ukrajine, ZDA in Rusija pa bi podaljšale veljavnost pogodb o neširjenju jedrskega orožja. Strani, vpletene v konflikt, bodo prejele popolno amnestijo za svoja dejanja med vojno in se strinjale, da ne bodo vlagale nobenih zahtevkov.