Ukrajina v vojni z Rusijo izvedla zgodovinski napad

Ukrajinska varnostna služba SBU je sporočila, da so Ukrajinci s podvodnimi droni prvič nasploh uspešno napadli rusko podmornico, medtem ko je bila ta zasidrana v črnomorskem pristanišču Novorosijsk. »Izvedli smo še eno edinstveno operacijo in sprožili pomorski napad v pristanišču Novorosijsk. Prvič v zgodovini so podvodni droni razstrelili rusko podmornico,« je na Telegramu sporočila ukrajinska varnostna služba SBU. Ruska podmornica je pri tem utrpela precejšnjo škodo in je onesposobljena. Dodali so, da so bila na podmornici nameščena štiri izstrelišča za rakete tipa kalibr, ki so bile uporabljene za napade na ukrajinsko ozemlje.

Bila je samo sabotaža

Ruska mornarica je že zavrnila ukrajinske navedbe. Po navedbah predstavnika ruske črnomorske flote se je napad res zgodil, a ta ni bil uspešen. »Nobena od ladij ali podmornic, ki so zasidrane v Novorosijsku, niti njihove posadke niso bile poškodovane zaradi sabotaže; svoje naloge opravljajo še naprej kot običajno,« so sporočili.

Ruska stran zanika navedbe Kijeva. FOTO: Reuters

Ukrajinska vojska je v zadnjih tednih okrepila napade na plovila v Črnem morju, povezana z Rusijo, ta prav tako izvaja napade na tarče v tamkajšnjih ukrajinskih pristaniščih. Turčija, denimo, je v luči okrepljenih napadov na tarče v Črnem morju in njegovi okolici nedavno pozvala obe strani, naj se vendarle vzdržita napadov na tem območju, še zlasti pa takšnih, ki bi lahko prizadeli energetsko infrastrukturo. Če nič drugega, se nadaljuje brutalna komunikacijska vojna, v kateri nekdo napade, drugi pa pravi, da ni bilo nič takega.