Ukrajinci vračajo poljska odlikovanja

Po odločitvi poljskega predsednika Karola Nawrockega, ki je ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu v petek odvzel najvišje poljsko državno odlikovanje, je več ukrajinskih visokih politikov napovedalo vračilo poljskih priznanj, poroča STA. Vodja kabineta ukrajinskega predsednika Kirilo Budanov je sporočil, da se odpoveduje zlatemu častnemu križu reda za zasluge Republike Poljske, ki ga je prejel lani. Da bosta v znak solidarnosti z Zelenskim vrnila poljski odlikovanji, sta napovedala tudi ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha in ukrajinski veleposlanik v Varšavi Vasil Bodnar.

Ukrajinci bodo odlikovanja poslali nazaj. FOTO: Afp

Budanov je pri tem odločitev Nawrockega označil kot dar Moskvi, ki ga bo Rusija po njegovih besedah izkoristila proti obema državama. Veleposlanik Bodnar je vrnitev odlikovanja označil za zelo bolečo in čustveno odločitev, dejanje Nawrockega pa za usmerjeno proti celotnemu ukrajinskemu narodu.

Nawrocki je odvzem odlikovanja Zelenskemu utemeljil z nasprotovanjem poimenovanju ukrajinske vojaške enote po Ukrajinski uporniški vojski (UPA), ki jo v Ukrajini deloma obravnavajo kot zgodovinsko odporniško gibanje. Oborožena formacija je spadala pod Organizacijo ukrajinskih nacionalistov (ONU) Stepana Bandere in je med drugim odgovorna za pokol okrog 100.000 poljskih civilistov v zahodni Ukrajini med drugo svetovno vojno.

Nawrocki je dejal, da zgodovinska resnica ne more biti predmet pogajanj, ter poudaril, da je ohranitev spomina na žrtve moralna obveznost poljske države. Je pa dodal, da diplomatski spor ne bo vplival na podporo, ki jo Poljska, ena glavnih zaveznic Ukrajine, izkazuje Kijevu v boju proti ruski agresiji.