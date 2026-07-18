  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
RAZSEŽNOST ŠKODE ZA ZDAJ NI ZNANA

Ukrajinski droni udarili v srce ruske logistike, Moskva ponoči pod hudim zračnim napadom (VIDEO)

Moskva trdi, da je prestregla stotine brezpilotnikov.
FOTO: Zaslonski zosnetek, X
FOTO: Zaslonski zosnetek, X
A. G.
 18. 7. 2026 | 13:51
 18. 7. 2026 | 13:51
2:10
A+A-

V ukrajinskih napadih z brezpilotnimi letalniki na območju zahodne Rusije je bilo po navedbah ruskih oblasti ubitih sedem ljudi, še 24 pa ranjenih, poroča STA. Tarča napadov naj bi bila logistična centra podjetja Wildberries, največje ruske spletne trgovine, ki jo nekateri primerjajo z »ruskim Amazonom«. Guverner tambovske regije Jevgenij Perišov je sporočil, da je bilo v napadu na logistični kompleks Wildberries v mestu Kotovsk ubitih sedem delavcev nočne izmene, 24 pa jih je bilo poškodovanih.

Po navedbah ruskih oblasti je bil napaden tudi logistični center podjetja v Elektrostalu v moskovski regiji. Po obeh napadih naj bi izbruhnil požar. Ruske oblasti so sporočile tudi, da je bilo ponoči nad Moskvo prestreženih več sto ukrajinskih brezpilotnikov. Moskovski župan Sergej Sobjanin je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP povedal, da je ruska zračna obramba prestregla večino od približno 370 dronov, ki naj bi bili usmerjeni proti ruski prestolnici.

Ogenj pri »ruskem Amazonu« in dim nad Moskvo

Ukrajinske sile naj bi v noči na soboto izvedle obsežen napad z brezpilotnimi letalniki na območje Moskve in okoliške regije. Po poročanju Večernjega lista, ki se sklicuje na ruske vire in ukrajinski portal Kyiv Independent, naj bi bili prizadeti infrastrukturni objekti vzhodno od ruske prestolnice.

Med napadenimi objekti naj bi bilo tudi skladišče nafte v Noginsku, približno 50 kilometrov vzhodno od Kremlja, kjer so lokalni prebivalci objavili fotografije in posnetke gostega črnega dima. Kasneje naj bi velik požar izbruhnil še v distribucijskem centru podjetja Wildberries v Elektrostalu. Razsežnost škode za zdaj ni znana, ukrajinske oblasti pa napadov uradno niso komentirale.

Rusija in Ukrajina medtem nadaljujeta medsebojne napade z brezpilotnimi letalniki in raketami, medtem ko so mirovna pogajanja v zadnjih mesecih zastala.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Sergej SobjaninMoskvavojnanapadbrezpilotna letala
ZADNJE NOVICE
14:44
Bulvar  |  Tuji trači
USPELO JIMA JE

Anne Hathaway o nosečnosti pri 43 letih: »Bila sva popolnoma šokirana«

Ameriška igralka Anne Hathaway z možem Adamom Shulmanom pričakuje tretjega otroka.
18. 7. 2026 | 14:44
14:04
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
MOŠKI V ČRNI MAJICI

Grozljivo! Streljanje pri šoli: otroci v strahu kričali in bežali, med starši zavladala panika

Streljanje se je zgodilo pred gostinskim lokalom v neposredni bližini šole.
18. 7. 2026 | 14:04
13:51
Novice  |  Svet
RAZSEŽNOST ŠKODE ZA ZDAJ NI ZNANA

Ukrajinski droni udarili v srce ruske logistike, Moskva ponoči pod hudim zračnim napadom (VIDEO)

Moskva trdi, da je prestregla stotine brezpilotnikov.
18. 7. 2026 | 13:51
13:02
Bulvar  |  Domači trači
DRUŽINSKA SREČA

Sanja Grohar delila fotografijo iz porodnišnice: »Bolečina je bila precej močnejša kot pri prvem porodu« (FOTO)

Sledilcem je zaupala, kako hitro je na svet prijokal Valentin, ter razkrila, kako sta starejšega sina pripravila na prihod mlajšega bratca.
18. 7. 2026 | 13:02
13:00
Bulvar  |  Suzy
GLASBENIK

Inka Panchito: Perujec, ki Slovence uči pozabiti na skrbi (Suzy)

Ko glasbenik, čigar pravo ime je Francisco Soto, vzame v roke katero od svojih številnih piščali, se zdi, kot da se čas za trenutek ustavi. Perujec, ki v Sloveniji živi že več kot 25 let, z glasbo ohranja vez z Andi, njihovimi zgodbami in modrostjo prednikov.
18. 7. 2026 | 13:00
12:53
Novice  |  Kronika  |  Doma
PREKLIC ISKANJA

Iskali občana (68) iz Kidričevega, to so zadnje informacije policije

Pogrešanega so našli in je živ.
18. 7. 2026 | 12:53

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST PRI ŠPORTU NA VODI

Na morje s slovensko inovacijo

BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 12:44
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Poslušanje zvoka valov ni samoumevno

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
13. 7. 2026 | 08:11
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOST PRI ŠPORTU NA VODI

Na morje s slovensko inovacijo

BMW skupaj s slovenskimi inovatorji razvija novosti, ki skrbijo za varnost in lepoto na morju.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 12:44
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Poslušanje zvoka valov ni samoumevno

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Zato nekatera slovenska podjetja izgubljajo posel

Podjetja danes pri financiranju vse pogosteje iščejo ravnotežje med ceno kapitala, hitrostjo dostopa do sredstev in prilagodljivostjo financiranja.
13. 7. 2026 | 08:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Promo
Novice  |  Slovenija
OGROŽENOST

Ste prepričani, da bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
USPEH BRE PRIMERE

Neverjetna zgodba hrvaškega strokovnjaka, ki je prepričala številne Slovence

Dr. Zdenko Trampuš že več kot 34 let uvaja inovativne metode in išče rešitve tudi tam, kjer jih drugi ne vidijo več.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:41
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 10:09
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADNA IGRA

Vaše naslednje točenje goriva bi bilo lahko vredno 2000 evrov

Cene goriv so zadnje čase zelo nestabilne, trend cen pa raste. Teh skrbi pa je za nekoga lahko za lep čas konec.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOSTI

Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
14. 7. 2026 | 07:55
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA INOVACIJA

Slovenska inovacija, ki spreminja pravila na vodi: zakaj prihodnost supanja ni več le v mišicah

Večina ljudi vidi v deski za stoječe veslanje popoln pobeg. Mirno morje. Sončni zahod. Tišina.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:49
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki