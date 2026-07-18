Ukrajinski droni udarili v srce ruske logistike, Moskva ponoči pod hudim zračnim napadom (VIDEO)

V ukrajinskih napadih z brezpilotnimi letalniki na območju zahodne Rusije je bilo po navedbah ruskih oblasti ubitih sedem ljudi, še 24 pa ranjenih, poroča STA. Tarča napadov naj bi bila logistična centra podjetja Wildberries, največje ruske spletne trgovine, ki jo nekateri primerjajo z »ruskim Amazonom«. Guverner tambovske regije Jevgenij Perišov je sporočil, da je bilo v napadu na logistični kompleks Wildberries v mestu Kotovsk ubitih sedem delavcev nočne izmene, 24 pa jih je bilo poškodovanih.

Po navedbah ruskih oblasti je bil napaden tudi logistični center podjetja v Elektrostalu v moskovski regiji. Po obeh napadih naj bi izbruhnil požar. Ruske oblasti so sporočile tudi, da je bilo ponoči nad Moskvo prestreženih več sto ukrajinskih brezpilotnikov. Moskovski župan Sergej Sobjanin je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP povedal, da je ruska zračna obramba prestregla večino od približno 370 dronov, ki naj bi bili usmerjeni proti ruski prestolnici.

Ogenj pri »ruskem Amazonu« in dim nad Moskvo

Ukrajinske sile naj bi v noči na soboto izvedle obsežen napad z brezpilotnimi letalniki na območje Moskve in okoliške regije. Po poročanju Večernjega lista, ki se sklicuje na ruske vire in ukrajinski portal Kyiv Independent, naj bi bili prizadeti infrastrukturni objekti vzhodno od ruske prestolnice.

Med napadenimi objekti naj bi bilo tudi skladišče nafte v Noginsku, približno 50 kilometrov vzhodno od Kremlja, kjer so lokalni prebivalci objavili fotografije in posnetke gostega črnega dima. Kasneje naj bi velik požar izbruhnil še v distribucijskem centru podjetja Wildberries v Elektrostalu. Razsežnost škode za zdaj ni znana, ukrajinske oblasti pa napadov uradno niso komentirale.

Rusija in Ukrajina medtem nadaljujeta medsebojne napade z brezpilotnimi letalniki in raketami, medtem ko so mirovna pogajanja v zadnjih mesecih zastala.