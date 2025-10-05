Ukrajinski zapornik na krvavem bojišču: »Znam ubijati, a razlika je, da me tu ne bodo obsodili«

Vojna v Ukrajini vsak dan terja nove in nove žrtve, miru ni na vidiku. Ogromno številke mrtvih na obeh straneh terjajo vse bolj neobičajne načine za popolnitev vojaških vrst. Znano je, da je ruski predsednik Vladimir Putin podelil amnestijo zapornikom, ki gredo v zameno na bojišča v Ukrajino, a tudi Ukrajinci uporabljajo podobne načine.

Mnogi so kritizirali Rusijo, ko je izpraznila svoje zapore in na bojišče poslala vsaj 200.000 ljudi kot topovsko meso na fronto. Ukrajinski namestnik ministra za pravosodje Evjen Pikalov trdi, da to, kar počne Ukrajina, ni isto. »Ogromna razlika je: Rusi so plačani za vsakih 100 metrov, Ukrajince pa motivirajo domoljubni občutki,« trdi.

»Ne morem si predstavljati, kako je ubiti človeka, to sem videl samo v filmih«

Kazenska kolonija št. 4 v Ukrajini ima debela železna vrata in ogromne bele zidove z bodečo žico na vrhu. Čeprav gre za zapor srednje varnosti, iz njega ni lahko pobegniti. Za zidovi tega zapora živita tudi Andrij Askerov in Roman Čeč, obsojena preprodajalca drog, ki jima je že na začetku prestajanja kazni uspelo najti izhod: prijavila sta se v vrste ukrajinske vojske.

Opravila bosta enomesečno usposabljanje in se v zameno za svobodo »borila do konca vojne«, tako navaja BBC. »Ne morem si predstavljati, kako je ubiti človeka, to sem videl samo v filmih,« je priznal Andrij, ki je od šestletne kazni odslužil 18 mesecev.

V vojski več kot 10.000 zapornikov, vključno z morilci

Od sprejetja novega zakona glede vstopa v vojski lani se je ukrajinski vojski pridružilo več kot 10.000 zapornikov, vključno z morilci. Vendar pa tisti, ki so bili obsojeni za najhujša kazniva dejanja, kot so večkratni umori, spolno nasilje, korupcija in izdaja, ne smejo iti v vojno v zameno za svobodo.

»Vsi bodo prej ali slej končali na fronti,« pravi Roman, ki svojo sivo zaporniško uniformo menja za vojaško. »Nočem biti do smrti označen za obsojenca,« je dodal. Oba omenjena obsojenca bosta del nove jurišne sile, ki jo je septembra napovedal predsednik Volodimir Zelenski. Ker specialne enote, kot so marinci ali padalci, v sodobnem vojskovanju postajajo odveč, bo nova enota s pomočjo dronov napadala ruske položaje.

»Znam ubijati, a razlika je, da me tukaj ne bodo obsodili«

Andrij Andrijčuk se je boril v Kurski regiji v Rusiji kot del ukrajinske ofenzive, a pred tem je bil serijski vlomilec.

Po skoraj štirih letih ruske invazije so mnogi vojaki izčrpani od mesecev, celo let, preživetih na fronti. To pa ne velja za nekdanje zapornike. Med njimi vlada občutek visoke morale, ki ga žene globok občutek domoljubja in občutek olajšanja ob izpustitvi iz zaporniških celic.

»Za to državo sem zagrešil veliko grozodejstev. Vse ima svojo ceno. Nameravam se vrniti k delu, v katerem sem dober: boju. Imam svoje spretnosti. Znam ubijati, a razlika je v tem, da me tukaj za to ne bodo obsodili,« je svoje izkušnje na bojišču opisal bivši kriminalec.