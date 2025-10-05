  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DOMOLJUBI

Ukrajinski zapornik na krvavem bojišču: »Znam ubijati, a razlika je, da me tu ne bodo obsodili«

Od sprejetja novega zakona lani se je ukrajinski vojski pridružilo več kot 10.000 zapornikov, tudi morilci.
Od sprejetja novega zakona lani se je ukrajinski vojski pridružilo več kot 10.000 zapornikov, tudi morilci. FOTO: Delo UI
Od sprejetja novega zakona lani se je ukrajinski vojski pridružilo več kot 10.000 zapornikov, tudi morilci. FOTO: Delo UI
M. U.
 5. 10. 2025 | 17:33
 5. 10. 2025 | 17:33
3:33
A+A-

Vojna v Ukrajini vsak dan terja nove in nove žrtve, miru ni na vidiku. Ogromno številke mrtvih na obeh straneh terjajo vse bolj neobičajne načine za popolnitev vojaških vrst. Znano je, da je ruski predsednik Vladimir Putin podelil amnestijo zapornikom, ki gredo v zameno na bojišča v Ukrajino, a tudi Ukrajinci uporabljajo podobne načine. 

image_alt
Ne boste verjeli, kdo so Putinovi prostovoljci: Jih bodo dali v ločen bataljon ali skupaj z zaporniki?

Mnogi so kritizirali Rusijo, ko je izpraznila svoje zapore in na bojišče poslala vsaj 200.000 ljudi kot topovsko meso na fronto. Ukrajinski namestnik ministra za pravosodje Evjen Pikalov trdi, da to, kar počne Ukrajina, ni isto. »Ogromna razlika je: Rusi so plačani za vsakih 100 metrov, Ukrajince pa motivirajo domoljubni občutki,« trdi.

»Ne morem si predstavljati, kako je ubiti človeka, to sem videl samo v filmih«

Kazenska kolonija št. 4 v Ukrajini ima debela železna vrata in ogromne bele zidove z bodečo žico na vrhu. Čeprav gre za zapor srednje varnosti, iz njega ni lahko pobegniti.  Za zidovi tega zapora živita tudi Andrij Askerov in Roman Čeč, obsojena preprodajalca drog, ki jima je že na začetku prestajanja kazni uspelo najti izhod: prijavila sta se v vrste ukrajinske vojske.

Opravila bosta enomesečno usposabljanje in se v zameno za svobodo »borila do konca vojne«, tako navaja BBC. »Ne morem si predstavljati, kako je ubiti človeka, to sem videl samo v filmih,« je priznal Andrij, ki je od šestletne kazni odslužil 18 mesecev.  

V vojski več kot 10.000 zapornikov, vključno z morilci

Od sprejetja novega zakona glede vstopa v vojski lani se je ukrajinski vojski pridružilo več kot 10.000 zapornikov, vključno z morilci. Vendar pa tisti, ki so bili obsojeni za najhujša kazniva dejanja, kot so večkratni umori, spolno nasilje, korupcija in izdaja, ne smejo iti v vojno v zameno za svobodo.

image_alt
Besede nemškega kanclerja kot bomba: »Naj povem tole v stavku, ki je na prvi pogled šokanten ...«

»Vsi bodo prej ali slej končali na fronti,« pravi Roman, ki svojo sivo zaporniško uniformo menja za vojaško. »Nočem biti do smrti označen za obsojenca,« je dodal. Oba omenjena obsojenca bosta del nove jurišne sile, ki jo je septembra napovedal predsednik Volodimir Zelenski. Ker specialne enote, kot so marinci ali padalci, v sodobnem vojskovanju postajajo odveč, bo nova enota s pomočjo dronov napadala ruske položaje.

»Znam ubijati, a razlika je, da me tukaj ne bodo obsodili«

Andrij Andrijčuk se je boril v Kurski regiji v Rusiji kot del ukrajinske ofenzive, a pred tem je bil serijski vlomilec.

Po skoraj štirih letih ruske invazije so mnogi vojaki izčrpani od mesecev, celo let, preživetih na fronti. To pa ne velja za nekdanje zapornike. Med njimi vlada občutek visoke morale, ki ga žene globok občutek domoljubja in občutek olajšanja ob izpustitvi iz zaporniških celic.

»Za to državo sem zagrešil veliko grozodejstev. Vse ima svojo ceno. Nameravam se vrniti k delu, v katerem sem dober: boju. Imam svoje spretnosti. Znam ubijati, a razlika je v tem, da me tukaj za to ne bodo obsodili,« je svoje izkušnje na bojišču opisal bivši kriminalec.

Več iz teme

vojna v UkrajinizaporVolodimir ZelenskizapornikiRusijavojna
ZADNJE NOVICE
18:35
Novice  |  Svet
V CHICAGO

Trump ima dovolj, odobril je napotitev vojakov

Napotitev vojakov v Chicago sledi dogodkom v soboto, ko je zvezni agent v mestu ustrelil voznika, je sporočilo ministrstvo za domovinsko varnost.
5. 10. 2025 | 18:35
18:16
Bralci
BRALKA POROČEVALKA

Noro, kakšno lisičko je našla naša bralka (FOTO)

Lisičke so poleg jurčkov in marel najbolj priljubljena vrsta gob pri nas. Poleg tega, da so kulinarična poslastica, so tudi vir vitaminov A, B in D.
5. 10. 2025 | 18:16
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED

Zvezdni odsev: zaradi polne lune v ovnu je čas za pogumne korake

Jutri, 6. oktobra 2025, se na nebu razprostira mogočna polna luna v znamenju ovna, ki s svojo svetlobo osvetljuje naše poti in razkriva skrite kotičke naše duše.
5. 10. 2025 | 18:00
17:33
Novice  |  Svet
DOMOLJUBI

Ukrajinski zapornik na krvavem bojišču: »Znam ubijati, a razlika je, da me tu ne bodo obsodili«

Od sprejetja novega zakona lani se je ukrajinski vojski pridružilo več kot 10.000 zapornikov, tudi morilci.
5. 10. 2025 | 17:33
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
DOM IN VRT

Zapeljive okrasne čebulnice za pomlad

Tudi tiste, za katere ni pomladi brez narcis, tulipanov in žafranov, prevzame lepota kamčatske in perzijske logarice, rumenega pasjega zoba ali bolgarskega luka.
5. 10. 2025 | 17:00
16:47
Šport  |  Tekme
ŠE EN USPEH

Uspelo mu je še to! Pogačar je v hudi konkurenci postal evropski prvak

Zmagal je na cestni dirki evropskega prvenstva.
5. 10. 2025 | 16:47

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA HRANA

Iz Tuša sporočajo: Imamo slovenski krompir

Medtem ko kmetje opozarjajo, da je Slovenija preplavljena s tujim krompirjem, boste v trgovinah Tuš našli krompir, ki so ga pridelali kmetje v Sloveniji.
3. 10. 2025 | 15:11
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČNO VPRAŠANJE

Ali veste, kakšno mleko kupujete?

Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
Promo Slovenske novice1. 10. 2025 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
OPREMA DOMA

Kako začeti? Mini projekt za maksimalen učinek

Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
29. 9. 2025 | 10:12
Promo
Novice  |  Slovenija
OBJAVA

Razpis za predsednika uprave SDH

3. 10. 2025 | 08:33
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
SLOVENSKA HRANA

Iz Tuša sporočajo: Imamo slovenski krompir

Medtem ko kmetje opozarjajo, da je Slovenija preplavljena s tujim krompirjem, boste v trgovinah Tuš našli krompir, ki so ga pridelali kmetje v Sloveniji.
3. 10. 2025 | 15:11
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
VEČNO VPRAŠANJE

Ali veste, kakšno mleko kupujete?

Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
Promo Slovenske novice1. 10. 2025 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
OPREMA DOMA

Kako začeti? Mini projekt za maksimalen učinek

Priznam: prvi hladnejši konec tedna me vedno najde s skodelico čaja v roki in z mislijo, da bi domu dala malo več topline. Letos sem se lotila petih hitrih projektov in v dveh dneh naredila razliko, ki jo opazi vsak obiskovalec, hkrati pa sem zmanjšala tudi račun za ogrevanje
29. 9. 2025 | 10:12
Promo
Novice  |  Slovenija
OBJAVA

Razpis za predsednika uprave SDH

3. 10. 2025 | 08:33
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVAROVANJE

In če pride do nesreče? Kdo vam bo kril stroške?

Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
26. 9. 2025 | 13:17
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Sovoznik

»Telefoni so posledica, ne vzrok« (podkast)

Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
Gregor Knafelc3. 10. 2025 | 09:28
PromoPhoto
Novice  |  Svet
POVEZOVALNO

Kako je Koroška postala nova zvezda Evrope

Goliška železnica (Koralmbahn), suhi terminal in letališče Celovec postavljajo Koroško na logistični zemljevid sveta.
30. 9. 2025 | 15:32
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA ENERGIJA

Težka industrija in napete razmere na trgu: kdaj bo naslednji cenovni šok?

V zadnjih letih je slovenski trg električne energije podvržen hitrim spremembam, ki so posledica geopolitičnih dogodkov in strukturnih premikov v evropskem energetskem sistemu.
3. 10. 2025 | 09:27
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

»Kdo vam bo povrnil stroške?« (video)

Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
25. 9. 2025 | 16:05
Promo
Lifestyle  |  Stil
OBRATI

Ko doseg ni več težava

Najnaprednejši električni avto v svojem razredu navdušuje z izjemnim dosegom, 800-voltno tehnologijo, vrhunsko učinkovitostjo in trajnostno notranjostjo.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 10:15
Promo
Novice  |  Slovenija
VODNI VIRI

Nove kapacitete za več kot 100.000 gospodinjstev

Slovenija je izjemno bogata z vodnimi viri. Ponaša se z več kot 25.000 kilometri vodotokov, ki zagotavljajo visoko vodnatost in stabilen vodni režim vse leto.
29. 9. 2025 | 09:16
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI UPI

Pohitite: na voljo je 50.000 evrov!

Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
3. 10. 2025 | 09:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VODIK

Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
30. 9. 2025 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
Bančništvo

Gorenjska banka z novo podobo krepi svojo strateško usmeritev

V digitalni dobi bančništvo nikoli ne spi – Gorenjska banka ob svoji 70-letnici vstopa v prenovljeno vizualno podobo in uporabniško izkušnjo znamke.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:04
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Laponska: čarobni oddih, ki ga nikoli ne boste pozabili

Ko se približuje december, se v nas prebudi nekaj posebnega – občutek topline, pričakovanja in čarobnosti, ki ga drugje v letu ne poznamo. A če obstaja kraj, kjer je ta občutek še močnejši, kjer praznični duh resnično živi, potem je to Laponska.
Promo Slovenske novice3. 10. 2025 | 09:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Zrak

Kako se lahko zaščitimo pred vse bolj onesnaženim zrakom?

Zrak je neviden spremljevalec našega vsakdana. Žal se večinoma ne zavedamo, kako močno lahko vpliva na naše zdravje in počutje.
Promo Slovenske novice22. 9. 2025 | 08:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Brez skrbi tudi v najhujši zimi: ogrevanje prihodnosti je tukaj

Toplotna črpalka z vključenim zavarovanjem je naložba v toplino in varnost doma, saj združuje udobje, prihranek energije in brezskrbnost za prihodnost.
3. 10. 2025 | 10:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Ko vas začne skrbeti sumljiva sprememba ...

Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
26. 9. 2025 | 10:55
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
PRAVOČASNA OBRAVNAVA

Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
30. 9. 2025 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
ČAKALNE DOBE

Zakaj bi čakali več kot 600 dni, če vam ni treba?

Kako gibanje, preventiva in dodatno zdravstveno zavarovanje PRVA Zdravje pomagajo k hitrejšemu okrevanju in mirnejši prihodnosti.
2. 10. 2025 | 13:24
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki