Ultramaratonski tekač je postavil nov rekord, v manj kot desetih urah na vrhu Everesta (FOTO)

Najvišja gora sveta Mount Everest je bila vnovič prizorišče rekordnega podviga. Ultramaratonski tekač Tyler Andrews je pot od baznega tabora do vrha 8848 metrov nad morjem zmogel v pet minut manj kot 10 urah, pri tem pa je uporabil dodatni kisik. Šestintridesetletni Američan iz zvezdne države Massachussets je za dobro uro izboljšal dosežek šerpe Lhakpe Geluja iz leta 2003.

20. maja je bilo na vrhu rekordnih 274 ljudi. FOTO: Furte Sherpa/AFP

Gre za izjemen dosežek, saj večina že samo za razdaljo od zadnjega baznega tabora na 7950 metrih do vrha potrebuje veliko več časa, vendar so na Everestu dosežki zelo težko primerljivi. Posamezniki namreč uporabljajo različne pripomočke in tehnike pristopa, od dodatnega kisika do pomoči višinskih nosačev ali pripravljene opreme na gori.

Kot je znano, je Andrews začel dodatni kisik uporabljati že na nadmorski višini 6400 metrov, nekdanji rekorder Lhakpa Gelu, ki je do vrha potreboval slabih 11 ur, pa si je z njim pomagal šele od zadnjega tabora naprej. Prav tako ne gre spregledati, da se zaradi snežnih razmer na gori trasa vzpona vsako leto nekoliko spremeni in letos so bile razmere ugodne, zato je bila smer precej direktna, pa tudi število prečenja ovir z lestvami je bilo manjše kot v preteklih letih.

»Seveda gre za izjemen dosežek, če v takšnem času osvojiš vrh, tudi s pomočjo kisika,« pravi vodja himalajskega arhiva podatkov Billi Bierling in potrdi, da se dosežki med seboj ne morejo primerjati kot pri stadionski tehniki in da bi bil edini verodostojni rekord brez uporabe dodatnega kisika. »A takšnega zmorejo le redki. Andrews v več poskusih pri tem ni bil uspešen,« še pravi Bierlingova. »Kot športnika me je vedno motiviralo preizkušanje lastnih mej. Vzpon na vrh v 9:55 ure je bil zame eden najtrših podvigov v življenju,« je po vrnitvi z gore dejal Andrews.