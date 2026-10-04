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NEVERJETEN DOSEŽEK

Umetna inteligenca v šestih urah razvozlala 217 let staro Napoleonovo šifro

Šifrirano vojaško sporočilo iz leta 1809 je več kot dve stoletji ostalo uganka. Zdaj je razkrita njegova vsebina.
Fotografija je simbolična. FOTO: Philippe Wojazer, Reuters Pictures
Fotografija je simbolična. FOTO: Philippe Wojazer, Reuters Pictures
A. G.
 4. 10. 2026 | 11:15
4:09
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Inženir je s pomočjo umetne inteligence razvozlal vojaško šifro iz Napoleonovega časa, ki je bila nerazrešena več kot dve stoletji. Carter Church, inženir za umetno inteligenco pri podjetju za kibernetsko varnost SentinelOne, je pri tem uporabil model GPT-6 Astra, ki je po njegovih navedbah za celoten postopek potreboval približno šest ur. Ne gre za pismo, ki bi ga osebno napisal Napoleon. Dokument je bil marca 1809 poslan francoskemu generalu Augustu de Marmontu iz štaba Eugèna de Beauharnaisa, Napoleonovega pastorka in podkralja Italije. Nastal je po Napoleonovem ukazu, naj Marmontu sporočijo položaje francoskih in zavezniških sil.

Church je modelu predložil zgolj skenirano podobo dokumenta. Šifrirano sporočilo je bilo sestavljeno iz približno 1300 znakov in 155 različnih simbolov. Gre za homofonsko substitucijsko šifro, pri kateri lahko isti črki ustreza več različnih simbolov, zaradi česar je razvozlanje še zahtevnejše. Astra je najprej razdelila sliko na vrstice in prepoznala ročno narisane znake. Nato je ugotavljala, kateri znaki predstavljajo isti simbol, rekonstruirala delno šifrirno tabelo in uporabila lastno programsko rešitev za nadaljnje razbijanje šifre.

Church je zapisal, da je celoten postopek trajal približno šest ur računalniškega časa modela. Pri razvozlanju je bila uporabljena tudi primerjava s francoskimi jezikovnimi vzorci in zgodovinskimi dokumenti.

Raziskovalci so poskušali že prej

V desetletjih pred tem je več raziskovalcev poskušalo rekonstruirati vsebino dokumenta, vendar celotnega sporočila niso objavili kot razvozlanega. Pri Churchovem delu je pomembno tudi, da ni šlo zgolj za to, da bi umetna inteligenca »prebrala« fotografijo. Postopek je vključeval prepisovanje znakov, kriptografsko analizo, pisanje kode, primerjanje zgodovinskih virov in preverjanje dobljenih rezultatov. Church je nato objavil tudi prepis, šifrirno tabelo in skripte, s katerimi je mogoče postopek preverjati in ponoviti.

Raziskovalec Satoshi Tomokiyo, ki vodi platformo Cryptiana in se ukvarja z zgodovinskimi šiframi, je Churchovo rešitev pregledal in zapis označil kot »rešen«. Pri nekaterih znakih sicer še ostajajo določene negotovosti, vendar te po objavljenem delu ne spreminjajo osnovnega pomena rekonstruiranega besedila.

Kaj je pisalo v skrivnem sporočilu?

Leta 1809 se je Evropa približevala novi vojni. Avstrija se je pripravljala na spopad s Francijo, velik del francoskih sil pa je bil še vedno vezan v Španiji. Marmont je poveljeval francoskim enotam v Dalmaciji in je bil zaradi svoje oddaljenosti od glavnih francoskih sil lahko odrezan, če bi Avstrija napadla. Napoleon je 16. marca 1809 Eugènu ukazal, naj Marmonta obvesti o položajih glavnih francoskih in zavezniških sil. Sporočilo je moralo biti šifrirano in ga je moral dostaviti zaupanja vreden častnik.

Razvozlan dokument med drugim navaja položaje in številčnost različnih francoskih in zavezniških enot. Med drugim omenja bavarske, poljske in francoske sile ter ruske enote, ki so se pomikale proti Avstriji. V sporočilu je zapisano, da bo Avstrija napadena z vseh strani in da s tem hiti proti lastnemu propadu.

Umetna inteligenca je razkrila tudi napako v datiranju

Dokument je bil v preteklosti napačno datiran. Na podlagi primerjave z drugimi Napoleonovimi dokumenti in vojaškimi podatki je Church njegovo nastajanje postavil v konec marca 1809, približno dva tedna pred začetkom avstrijske ofenzive.

Razvozlanje tako ni prineslo le vsebine dolgo skrivnostnega sporočila, temveč je pomagalo tudi natančneje določiti njegov zgodovinski kontekst.

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Francijaumetna inteligencaAvstrijatehnologijazgodovinaCarter ChurchNapoleon BonaparteAuguste de MarmontEugène de BeauharnaiskriptografijaSatoshi Tomokiyo
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