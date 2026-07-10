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DATUM IN PODROBNOSTI PREVOZA OSTAJAJO ZAUPNI

Umetnina, tisoč let stara tapiserija v muzej s policijskim spremstvom

Tapiserija prikazuje bitko pri Hastingsu, ki je spremenila zgodovino. Že prvi dan je muzej za razstavo prodal rekordnih 100.000 vstopnic.
Tapiserija prikazuje zadnjo uspešno vojaško invazijo na Anglijo. FOTOGRAFIJI: Ardee Napolitano/Reuters
Tapiserija prikazuje zadnjo uspešno vojaško invazijo na Anglijo. FOTOGRAFIJI: Ardee Napolitano/Reuters
Ju. P.
 10. 7. 2026 | 19:15
3:12
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Tisoč let stara tapiserija iz Bayeuxa, ki prikazuje zadnjo uspešno vojaško invazijo na Anglijo, bo v teh dneh prispela v London. Umetnino bodo pripeljali ponoči in pod policijskim varovanjem, je za AFP povedal posebni britanski odposlanec Peter Ricketts, ki pomaga usklajevati zgodovinski prenos. Nekdanji francoski veleposlanik ni želel razkriti natančnega datuma prihoda »izjemno krhkega predmeta« iz njegovega doma v severni Franciji na veliko razstavo v Britanskem muzeju. »Ne želimo, da bi prišlo do kakršnih koli incidentov. Zato natančen datum in podrobnosti prevoza ostajajo zaupni,« je dejal. Pričakuje, da si jo bodo ogledali milijoni.

Navdušenje

Javnost je navdušena zaradi dragocenosti. Ricketts je dejal, da ga ni prav nič presenetilo, da je Britanski muzej že prvi dan za razstavo prodal rekordnih 100.000 vstopnic. Razstava se bo sicer odprla šele 10. septembra in bo na ogled do 11. julija 2027. »Vsak britanski otrok pozna letnico 1066 in bitko pri Hastingsu,« je dejal. Takrat je angleškega kralja Harolda premagal normanski osvajalec Viljem Osvajalec, ta dogodek pa je upodobljen na 68 metrov dolgi tapiseriji. Po Rickettsovih besedah je bitka spremenila tok zgodovine Anglije, Francije in Evrope, vendar večina ljudi tapiserije ne pozna oziroma je ni videla v Bayeuxu.

Tapiserija, ki je sicer razstavljena v muzeju v Bayeuxu v Normandiji, bo prvič zapustila Francijo. FOTO: Ardee Napolitano/Reuters
Tapiserija, ki je sicer razstavljena v muzeju v Bayeuxu v Normandiji, bo prvič zapustila Francijo. FOTO: Ardee Napolitano/Reuters

Izvor tapiserije, izvezene z volno, spremljajo številne skrivnosti in ugibanja. To bo prvič, da bo umetnina, ki je sicer razstavljena v muzeju v Bayeuxu v Normandiji, zapustila Francijo in bo na ogled v Združenem kraljestvu. Za prevoz čez Rokavski preliv so jo zložili kot zaveso in jo shranili v zabojnik z nadzorovano klimo in zaščito pred tresljaji, da bi ohranili občutljivo vezenino. »Prepeljali jo bodo s tovornjakom skozi predor pod Rokavskim prelivom na vlakovni povezavi, nato pa jo bodo odpeljali naravnost v London do zadnjega vhoda Britanskega muzeja,« je pojasnil Ricketts.

Zapleteni prevoz tapiserije, ki jo je na posojo obljubil sam francoski predsednik Emmanuel Macron, je rezultat več kot leto dni trajajočih pogajanj. Kljub pomislekom nekaterih glede prevoza tako stare umetnine Ricketts ni dvomil o izvedbi. Tapiserija je sicer zavarovana za približno kar 800 milijonov funtov (okoli 937 milijonov ameriških dolarjev), jamstvo pa zagotavlja britansko finančno ministrstvo. V Londonu bo prvič razstavljena popolnoma razgrnjena v posebej izdelani stekleni vitrini. Pri postavitvi bo sodelovalo približno 80 konservatorjev.

Ricketts meni, da bo razstava imela podoben vpliv, kot ga je imela znamenita razstava o Tutankamonu leta 1972, ki si jo je ogledalo rekordnih 1,69 milijona obiskovalcev.

Natančen datum in podrobnosti prevoza ostajajo zaupni.

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DATUM IN PODROBNOSTI PREVOZA OSTAJAJO ZAUPNI

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