Umor pedofila razkril krvavo ozadje najstrožjih zaporov

Britanski zapori skrivajo temačen svet »zaporniške pravičnosti«, kjer lahko napad ali celo umor naročiš za neverjetno majhne vsote. Nekdanji zapornik Stuart Reid, ki je za rešetkami preživel deset let, je za medije razkril, kako v najstrožjih zaporih obračunavajo z obsojenci za spolne zlorabe in zloglasnimi morilci.

»Videti sem moral moškega, ki so ga zabodli 47-krat – za plačilo 10 funtov v heroinu. Zaporniki z dosmrtnimi kaznimi nimajo česa izgubiti,« je povedal Reid.

Kot pravi Reid, je v teh zaporih življenje vredno zelo malo. Simbolična fotografija. FOTO: Jure Eržen

Napadi na razvpite zločince

Najbolj razvpit britanski morilec Peter Sutcliffe, znan kot »yorkshirski razparač«, je bil v zaporu večkrat napaden. Med drugim so ga zabodli v obraz, poskušali zadaviti s kablom in mu iztaknili oko z vilicami. Sutcliffe je umrl leta 2020 v zaporu Frankland.

Tudi Ian Huntley, morilec dveh desetletnih deklic, je komaj preživel napad z britvico, ko mu je zapornik leta 2010 prerezal vrat. Kasneje so ga skušali napasti še večkrat. Podobno je bil tarča številnih brutalnih napadov Roy Whiting, obsojen za umor osemletne Sarah Payne – med drugim so ga napadli z britvico in mu z ostrim ročajem straniščne ščetke poškodovali oči.

Umor Iana Watkinsa in razmere v zaporu

Portret britanskega rock pevca Iana Watkinsa, ki se je 26. novembra 2013 izrekel za krivega poskusa posilstva dojenčka in vrste drugih spolnih zločinov nad otroki. FOTO: - Afp

Najodmevnejši primer zadnjih let je umor nekdanjega pevca skupine Lostprophets, pedofila, ki sta ga dva zapornika avgusta letos ubila v njegovi celici v zaporu Wakefield. Ta zapor, znan tudi kot »Dvorec pošasti«, gosti najnevarnejše britanske morilce in spolne prestopnike.

Po zadnjem poročilu se je število nasilnih incidentov tam povečalo za več kot 60 odstotkov, resnih napadov pa za več kot 70 odstotkov. Mnogi starejši zaporniki se bojijo zapustiti celice.

Pravila ulice za rešetkami

Kot pravi Reid, je v teh zaporih življenje vredno zelo malo. Napade pogosto naročajo za drogo ali majhne denarne vsote, konflikti pa se rešujejo z nasiljem, ne z besedami. »Če zaporniku nekaj ni všeč, nima veliko za izgubiti. Lahko ti grozi, da te bo zabodel – najhuje, kar mu lahko naredijo, je, da mu vzamejo televizor,« dodaja.