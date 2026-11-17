Miguel Angel Felix Gallardo, ki ga imajo mnogi za enega največjih tihotapcev mamil v zgodovini, je umrl v nedeljo star 80 let. Znan kot boter ali tudi šef vseh šefov sodobne mehiške trgovine z mamili, je umrl v bolnišnici, kamor so ga dva dni prej premestili iz zapora, kjer je prestajal 37-letno kazen. Prestajal je tudi ločeno 40-letno kazen zaradi preprodaje drog.

Gallardo je imel ključno vlogo pri sklepanju zavezništev s kolumbijskimi karteli, sam je vodil mehiški kartel Guadalajara, ki je v času razcveta trgovine s kokainom v 80. letih prejšnjega stoletja obvladoval mehiški trg mamil. Kot nekdanji policist je kartel pomagal ustanoviti konec 70. let. Velja za prvo večjo kriminalno združbo v državi, s katero so vzpostavili nov način delovanja. Gallardo je vodil organizacijo, ki je sklenila zavezništva s kolumbijskimi preprodajalci mamil, med katerimi je bil tudi Pablo Escobar. Na tak način so proizvodnjo v Andih povezali z mehiškimi potmi za prevoz čez mejo v ZDA.

Šef vseh šefov je bil v zaporu 37 let.

V določenem obdobju je kar 80 odstotkov vsega kokaina, ki je vstopil v ZDA, prišlo od Escobarjevega kartela Medellin. Gallardo in njegova organizacija pa sta imela ključno vlogo pri njegovem tihotapljenju. Gallardov kartel je bil odgovoren tudi za ugrabitev, mučenje in umor Enriqueja Camarene Salazarja, tajnega agenta ameriške Agencije za boj proti drogam (DEA) leta 1985.

Zaradi slabega zdravstvenega stanja so Gallardu, ki je bil aretiran leta 1989 in kasneje obsojen, leta 2022 odobrili hišni pripor, a to ni bilo uresničeno zaradi tehničnih težav z elektronsko napravo za nadzor gibanja. Njegovo zgodbo so upodobili v Netflixovi seriji Narcos: Mehika, v kateri ga igra priznani mehiški igralec Diego Luna.