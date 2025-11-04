Umrl eden najvplivnejših podpredsednikov ZDA v zgodovini

V starosti 84 let je umrl nekdanji ameriški podpredsednik Dick Cheney, je v izjavi danes sporočila njegova družina. Cheney je bil na položaju v času predsedovanja Georgea Busha mlajšega med letoma 2001 in 2009 in velja za enega najvplivnejših podpredsednikov v ameriški zgodovini. Zasedal je tudi več drugih pomembnih položajev.

Imel je ključno vlogo v ameriški vojni proti terorizmu po napadu 11. septembra 2001.

Cheney umrl zaradi zapletov ob prebolevanju pljučnice in srčno-žilne bolezni, izhaja iz izjave njegove družine, ki jo povzemajo ameriški mediji.

Služil je kot podpredsednik v času mandata Georgea W. Busha in kot obrambni minister pod njegovim očetom Georgeom H.W. Bushem. Pred tem je v predstavniškem domu zasedal sedež republikanskega predstavnika iz Wyominga. Pod predsednikom Geraldom Fordom je bil vodja kabineta Bele hiše.