  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SLOVO

Umrl je Jesse Jackson: »Njegovo neomajno prepričanje v pravičnost, enakost in ljubezen je navdihnilo milijone«

Poslovil se je ameriški politik in aktivist za državljanske pravice.
Jesse Jackson. FOTO: Mike Hutchings Reuters
Jesse Jackson. FOTO: Mike Hutchings Reuters
STA, M. U.
 17. 2. 2026 | 11:36
 17. 2. 2026 | 11:38
A+A-

V 85. letu starosti je umrl ameriški politik in aktivist za državljanske pravice Jesse Jackson, je danes sporočila njegova družina. Med drugim je ustanovil dve organizaciji za socialno pravičnost in aktivizem, kot kritik konservativne politike pa se je dvakrat neuspešno potegoval za položaj kandidata demokratske stranke za predsednika ZDA.

»Njegovo neomajno prepričanje v pravičnost, enakost in ljubezen je navdihnilo milijone«

»Njegovo neomajno prepričanje v pravičnost, enakost in ljubezen je navdihnilo milijone ljudi, zato vas prosimo, da počastite njegov spomin tako, da nadaljujete boj za vrednote, po katerih je živel,« je še zapisala Jacksonova družina.

Jesse Jackson je bil v 60. letih tesen sodelavec Martina Luthra Kinga mlajšega, takrat se je začela tudi njegova pot dolgoletnega aktivista za pravice temnopoltih. V svoji karieri je prisostvoval več pomembnim trenutkom v dolgotrajnem boju za rasno pravičnost v ZDA.

Ustanovil je dve organizaciji za socialno pravičnost in aktivizem, Operation PUSH leta 1971 in National Rainbow Coalition leta 1983.

FOTO: Tim Sloan Afp
FOTO: Tim Sloan Afp

Pozornost Američanov je pritegnil zlasti v času, ko se je dvakrat potegoval za položaj kandidata demokratske stranke za predsednika ZDA, prvič leta 1984 in nato leta 1988. Kljub neuspehu so vprašanja rasne enakopravnosti z njegovimi javnimi nastopi zasedla pomembno mesto v programu demokratov.

Jacksonov zadnji vidnejši javni nastop je bil leta 2021, ko je stal ob družini umorjenega temnopoltega Georgea Floyda na novinarski konferenci, potem ko je porota v Minneapolisu obsodila Floydovega morilca.

Več iz teme

ZDAslovopolitikarasizemJesse Jackson
ZADNJE NOVICE
11:56
Bulvar  |  Tuji trači
ŠOKANTNI TRENUTKI

Bil je eden najvplivnejših resničnostnih šovov zadnjih 20 let, a Ameriški top model je šel predaleč

Nova dokumentarna serija odpira razpravo o zapuščini enega najvplivnejših resničnostnih šovov.
17. 2. 2026 | 11:56
11:44
Novice  |  Slovenija
PUST

Žene so jih na plačilni dan zapite iskale v oštarijah

Najbolj znana pustna maska Pustnega karnevala v Šoštanju je postal Koš šoštanjski, lik, ki upodablja prosti čas domačina usnjarja.
17. 2. 2026 | 11:44
11:40
Novice  |  Slovenija
ZAVAJAJOČE OGLAŠEVANJE

David Zupančič res takole oskrbuje paciente ali gre za novo krajo identitete?

Na družbenih omrežjih se je pojavil oglas za čudežno kremo proti luskavici, oblikovan kot navidezni novinarski članek.
Kaja Grozina17. 2. 2026 | 11:40
11:36
Novice  |  Svet
SLOVO

Umrl je Jesse Jackson: »Njegovo neomajno prepričanje v pravičnost, enakost in ljubezen je navdihnilo milijone«

Poslovil se je ameriški politik in aktivist za državljanske pravice.
17. 2. 2026 | 11:36
11:16
Šport  |  Športni trači
BORKA

Lindsey Vonn pokazala, kakšno je njeno življenje po grozljivem zlomu in štirih operacijah (VIDEO)

Okrevanje po hudem padcu.
17. 2. 2026 | 11:16
11:00
Lifestyle  |  Polet
PO DOMAČE

Gorčica proti mišičnim krčem? Zakaj nanjo prisega tudi NHL zvezdnik na olimpijadi

Glavni razlog, zakaj se gorčica omenja kot naravna pomoč pri mišičnih krčih, je ocetna kislina.
Miroslav Cvjetičanin17. 2. 2026 | 11:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SANJSKO

Odkrijte termalni raj na Madžarskem

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 10:19
Promo
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SANJSKO

Odkrijte termalni raj na Madžarskem

Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 10:19
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Kako kaže z vašimi prihranki?

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
Promo Slovenske novice16. 2. 2026 | 15:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REHABILITACIJA

Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
Promo Slovenske novice17. 2. 2026 | 08:23
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki