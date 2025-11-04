Umrl je Kim Džong Nam, nekdanji protokolarni vodja Severne Koreje

  • Delo d.o.o.
SLOVO

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un se je pokojnemu poklonil.
N. Č.
 4. 11. 2025 | 11:27
 4. 11. 2025 | 13:05
1:12
Kim Džong Nam, nekdanji protokolarni šef države in dolgoletni podpornik vladajoče dinastije, je umrl v 98. letu starosti, so danes sporočili državni mediji. Severnokorejski voditelj Kim Džong Un se je pokojnemu poklonil, je poročala uradna tiskovna agencija KCNA.

Med letoma 1998 in 2019 je bil Kim Džong Nam na čelu Vrhovne narodne skupščine. Ta funkcija mu je dajala simbolično vlogo vodje države, medtem ko je bila dejanska oblast v rokah Kim Džong Una in članov njegove družine.

Kim Džong Un. FOTO: Kcna Via Reuters
Kim Džong Un. FOTO: Kcna Via Reuters

Leta 2018 je Kim Džong Nam vodil severnokorejsko delegacijo na slovesnosti ob odprtju zimskih olimpijskih iger v Južni Koreji.

Južnokorejski mediji so takrat poročali, da je Kim Džong Nam častno mesto prepustil Kim Jo Jong, sestri Kim Džong Una, med srečanjem z južnokorejskimi uradniki.

To je sprožilo ugibanja, da so mu prav takšna dejanja pomagala, da je desetletja ohranil svoj položaj na političnem prizorišču Pjongjanga.

