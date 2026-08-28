Umrl je kralj Harald V.

V bolnišnici v Oslu je v 90. letu starosti umrl norveški kralj Harald V. Zaradi zapletov, povezanih s hemolitično anemijo so ga v bolnišnico sprejeli sredi avgusta, nato pa se je v četrtek zjutraj njegovo stanje hitro močno poslabšalo, so sporočili iz palače. K njemu so nemudoma prihiteli člani njegove družine, poleg žene kraljice Sonje tudi njegov sin Haakon, ki bo zdaj postal kralj, njegova žena Mette-Marit, ki je tudi sama hudo bolna in čaka na presaditev pljuč, njuna otroka in Haraldova sestra. Norvežani so od trenutka, ko so izvedeli, da je s kraljem hudo, pred palačo nosili cvetje in v tišini postali pred železnimi vrati, molili za kraljevo zdravje in prižigali sveče. Danes zjutraj so iz norveške palače nato sporočili, da je kralj umrl. Na prestolu je bil od leta 1991, nasledil ga bo sin Haakon.
Harald V. Norveški se je rodil 21. februarja 1937 takratnemu prestolonasledniku Olavu in njegovi ženi princesi Märthi. V času njegovega rojstva je Norveški vladal Haraldov dedek kralj Haakon VII. Harald je imel dve starejši sestri, njihovo otroštvo pa je bilo mirno in idilično. Vsaj do 9. aprila 1940, ko je nemška vojska vdrla na ozemlje Norveške, njegova mama pa je z otroci pobegnila na Švedsko, nekaj mesecev pozneje so na povabilo takratnega ameriškega predsednika Franklina D. Roosevelta odpotovali v ZDA. Družina se je ponovno vrnila v domovino pet let pozneje po kapitulaciji Nemčije. Septembra 1957 je kralj Haakon VII umrl in prestol je prevzel Haraldov oče. Ko je tudi ta umrl januarja 1991, je na čelo Norveške stopil Harald V.