Umrl je kralj Harald V.

V bolnišnici v Oslu je v 90. letu starosti umrl norveški kralj Harald V. Zaradi zapletov, povezanih s hemolitično anemijo so ga v bolnišnico sprejeli sredi avgusta, nato pa se je v četrtek zjutraj njegovo stanje hitro močno poslabšalo, so sporočili iz palače. K njemu so nemudoma prihiteli člani njegove družine, poleg žene kraljice Sonje tudi njegov sin Haakon, ki bo zdaj postal kralj, njegova žena Mette-Marit, ki je tudi sama hudo bolna in čaka na presaditev pljuč, njuna otroka in Haraldova sestra. Norvežani so od trenutka, ko so izvedeli, da je s kraljem hudo, pred palačo nosili cvetje in v tišini postali pred železnimi vrati, molili za kraljevo zdravje in prižigali sveče. Danes zjutraj so iz norveške palače nato sporočili, da je kralj umrl. Na prestolu je bil od leta 1991, nasledil ga bo sin Haakon.

Harald V. Norveški se je rodil 21. februarja 1937 takratnemu prestolonasledniku Olavu in njegovi ženi princesi Märthi. V času njegovega rojstva je Norveški vladal Haraldov dedek kralj Haakon VII. Harald je imel dve starejši sestri, njihovo otroštvo pa je bilo mirno in idilično. Vsaj do 9. aprila 1940, ko je nemška vojska vdrla na ozemlje Norveške, njegova mama pa je z otroci pobegnila na Švedsko, nekaj mesecev pozneje so na povabilo takratnega ameriškega predsednika Franklina D. Roosevelta odpotovali v ZDA. Družina se je ponovno vrnila v domovino pet let pozneje po kapitulaciji Nemčije. Septembra 1957 je kralj Haakon VII umrl in prestol je prevzel Haraldov oče. Ko je tudi ta umrl januarja 1991, je na čelo Norveške stopil Harald V.

Norveška kraljeva družina je izgubila moža, očeta, dedka, tasta in brata. FOTO: Lise Aserud/Afp

Harald V. in Sonja sta se po devetih letih poznanstva z dovoljenjem njegove družine poročila marca 1968. Nekaj nejevolje med ljudmi je povzročilo dejstvo, da Sonja ni bila odre krvi, vsi so namreč pričakovali, da si bo Harald za življenjsko sopotnico izbral katero od lepotic s katerega od evropskih dvorov ali vsaj plemkinjo. Mnogi so bili takrat prepričani, da zakon pomeni konec monarhije, a Harald in Sonja sta vsem dokazala nasprotno. Bila sta srečna in zaljubljena, podpirala sta se, in ko je Harald prevzel prestol, se je Sonja izkazala kot odlična kraljica. V zakonu sta se jima rodila princesain princ. Prva je poročena z ameriškim šamanom, s katerim živita v ZDA, Haakon pa je srečo našel v zakonu z Mette-Marit, ki je bila, ko je spoznala svojega princa mati samohranilka.

Norvežani so ves četrtek pred kraljevo palačo polagali cvetje. FOTO: Fredrik Varfjell Via Reuters