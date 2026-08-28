  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
NORVEŠKA ŽALUJE

Umrl je kralj Harald V.

V bolnišnici je bil od sredine avgusta, nato se je v četrtek njegovo stanje nenadoma močno poslabšalo.
Po smrti britanske kraljice Elizabete II. je postal najstarejši evropski vladar. FOTO: Fredrik Varfjell Afp

Po smrti britanske kraljice Elizabete II. je postal najstarejši evropski vladar. FOTO: Fredrik Varfjell Afp

Norvežani so ves četrtek pred kraljevo palačo polagali cvetje. FOTO: Fredrik Varfjell Via Reuters

Norvežani so ves četrtek pred kraljevo palačo polagali cvetje. FOTO: Fredrik Varfjell Via Reuters

Prestolonaslednik princ Haakon z ženo na poti v bolnišnico. FOTO: Amanda Pedersen Giske Via Reuters

Prestolonaslednik princ Haakon z ženo na poti v bolnišnico. FOTO: Amanda Pedersen Giske Via Reuters

Norveška kraljeva družina je izgubila moža, očeta, dedka, tasta in brata. FOTO: Lise Aserud/Afp

Norveška kraljeva družina je izgubila moža, očeta, dedka, tasta in brata. FOTO: Lise Aserud/Afp

Po smrti britanske kraljice Elizabete II. je postal najstarejši evropski vladar. FOTO: Fredrik Varfjell Afp
Norvežani so ves četrtek pred kraljevo palačo polagali cvetje. FOTO: Fredrik Varfjell Via Reuters
Prestolonaslednik princ Haakon z ženo na poti v bolnišnico. FOTO: Amanda Pedersen Giske Via Reuters
Norveška kraljeva družina je izgubila moža, očeta, dedka, tasta in brata. FOTO: Lise Aserud/Afp
B. K. P.
 28. 8. 2026 | 08:45
 28. 8. 2026 | 08:51
2:49
A+A-

V bolnišnici v Oslu je v 90. letu starosti umrl norveški kralj Harald V. Zaradi zapletov, povezanih s hemolitično anemijo so ga v bolnišnico sprejeli sredi avgusta, nato pa se je v četrtek zjutraj njegovo stanje hitro močno poslabšalo, so sporočili iz palače. K njemu so nemudoma prihiteli člani njegove družine, poleg žene kraljice Sonje tudi njegov sin Haakon, ki bo zdaj postal kralj, njegova žena Mette-Marit, ki je tudi sama hudo bolna in čaka na presaditev pljuč, njuna otroka in Haraldova sestra. Norvežani so od trenutka, ko so izvedeli, da je s kraljem hudo, pred palačo nosili cvetje in v tišini postali pred železnimi vrati, molili za kraljevo zdravje in prižigali sveče. Danes zjutraj so iz norveške palače nato sporočili, da je kralj umrl. Na prestolu je bil od leta 1991, nasledil ga bo sin Haakon.

Harald V. Norveški se je rodil 21. februarja 1937 takratnemu prestolonasledniku Olavu in njegovi ženi princesi Märthi. V času njegovega rojstva je Norveški vladal Haraldov dedek kralj Haakon VII. Harald je imel dve starejši sestri, njihovo otroštvo pa je bilo mirno in idilično. Vsaj do 9. aprila 1940, ko je nemška vojska vdrla na ozemlje Norveške, njegova mama pa je z otroci pobegnila na Švedsko, nekaj mesecev pozneje so na povabilo takratnega ameriškega predsednika Franklina D. Roosevelta odpotovali v ZDA. Družina se je ponovno vrnila v domovino pet let pozneje po kapitulaciji Nemčije. Septembra 1957 je kralj Haakon VII umrl in prestol je prevzel Haraldov oče. Ko je tudi ta umrl januarja 1991, je na čelo Norveške stopil Harald V.

Norveška kraljeva družina je izgubila moža, očeta, dedka, tasta in brata. FOTO: Lise Aserud/Afp
Norveška kraljeva družina je izgubila moža, očeta, dedka, tasta in brata. FOTO: Lise Aserud/Afp
Harald V. in Sonja sta se po devetih letih poznanstva z dovoljenjem njegove družine poročila marca 1968. Nekaj nejevolje med ljudmi je povzročilo dejstvo, da Sonja ni bila odre krvi, vsi so namreč pričakovali, da si bo Harald za življenjsko sopotnico izbral katero od lepotic s katerega od evropskih dvorov ali vsaj plemkinjo. Mnogi so bili takrat prepričani, da zakon pomeni konec monarhije, a Harald in Sonja sta vsem dokazala nasprotno. Bila sta srečna in zaljubljena, podpirala sta se, in ko je Harald prevzel prestol, se je Sonja izkazala kot odlična kraljica. V zakonu sta se jima rodila princesa Märtha Louise in princ Haakon. Prva je poročena z ameriškim šamanom Durekom Verrettom, s katerim živita v ZDA, Haakon pa je srečo našel v zakonu z Mette-Marit, ki je bila, ko je spoznala svojega princa mati samohranilka.

Norvežani so ves četrtek pred kraljevo palačo polagali cvetje. FOTO: Fredrik Varfjell Via Reuters
Norvežani so ves četrtek pred kraljevo palačo polagali cvetje. FOTO: Fredrik Varfjell Via Reuters

Prestolonaslednik princ Haakon z ženo na poti v bolnišnico. FOTO: Amanda Pedersen Giske Via Reuters
Prestolonaslednik princ Haakon z ženo na poti v bolnišnico. FOTO: Amanda Pedersen Giske Via Reuters

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Norveškakralj Harald V.smrtkraljeva družina
ZADNJE NOVICE
11:34
Novice  |  Kronika  |  Doma
DRUŽINSKI DOPUST SE JE SPREMENIL V TRAGEDIJO

Po eksploziji apartmaja v Italiji umrl 46-letni Slovenec, žena in hči v kritičnem stanju (VIDEO)

Tragedija se je zgodila v kraju Mileto v Kalabriji. Po prvih ugotovitvah naj bi eksplozijo povzročila plinska jeklenka, ogenj pa je zajel stanovanje.
28. 8. 2026 | 11:34
11:33
Bulvar  |  Domači trači
ALTERNATIVNE OBLIKE BIVANJA

To je Slovenka Jasna, ki živi na jadrnici: »Še vedno vsak dan pogledam vreme!«

Jasna Tuta je štiri stene zamenjala za širno morje.
28. 8. 2026 | 11:33
11:29
Novice  |  Kronika  |  Doma
GROZLJIVO

Pretresljive podrobnosti tragedije na primorki: med tremi mrtvimi dva otroka

Makedonski mediji poročajo, da sta bila med umrlimi dva mladoletna otroka, tretja žrtev pa je bila odrasla oseba.
28. 8. 2026 | 11:29
11:00
Lifestyle  |  Polet
POZORNOST VELJA

Te navade lahko zmanjšajo tveganje za raka prostate

Nekaj preprostih sprememb, ki jih lahko uvedete vsak dan.
Miroslav Cvjetičanin28. 8. 2026 | 11:00
10:54
Novice  |  Slovenija
BRDO PRI KRANJU

Nataša Pirc Musar: Ne bom tiho, ko zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami države

Na Brdu pri Kranju je predsednica republike slovenskim diplomatom predstavila svoje poglede na smer slovenske zunanje politike.
28. 8. 2026 | 10:54
10:45
Novice  |  Slovenija
SOLINARSTVO JE POKLIC

Solinar ve, kdaj je pravi trenutek za pobiranje (FOTO)

Sezono bodo ta konec tedna sklenili z 22. Solinarskim praznikom. Več zanimanja za ta poklic.
Janez Mužič28. 8. 2026 | 10:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VARČEVANJE

Kumulativna inflacija skoraj 29 %: kaj se dogaja z našim denarjem?

Vzajemni skladi so lahko prvi korak v investiranje. Kaj se zgodi z denarjem po vplačilu in zakaj je razpršitev tako pomembna?
26. 8. 2026 | 09:35
Promo
Novice  |  Slovenija
OBLETNICA

Podjetje v Sloveniji s posebno obletnico: zakaj so tako posebni?

Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:59
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Nemška lekcija: trg je tudi psihologija

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
28. 8. 2026 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA KAKOVOST ZDRAVSTVA

Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
Promo Slovenske novice25. 8. 2026 | 09:42
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA KAKOVOST ZDRAVSTVA

Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
Promo Slovenske novice25. 8. 2026 | 09:42
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
V LJUBLJANI

Smo na pragu revolucije?

Osrednji letošnji dogodek ustvarjalcev digitala WEBSI dan: Festival slovenskega digitalnega komuniciranja se bo zaključil s podelitvijo prestižnih WEBSI nagrad.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:15
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Kakšna je jesen v Dolini Soče? Očarani boste.

Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
Promo Slovenske novice27. 8. 2026 | 10:05
Promo
Lifestyle  |  Polet
TRIGLAV TEK

Priljubljeni športni dogodek letos prinaša veliko novost

Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
25. 8. 2026 | 08:31
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Širijo se v Zagreb: kakšni so njihovi načrti?

Na Hrvaškem imajo pomembno vlogo veliki pokojninski in vzajemni skladi, dodatno spodbudo pa naj bi prinesel hrvaški investicijski račun.
25. 8. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMBE

Nemčija spreminja smer pri ogrevanju: kaj se dogaja?

Nemčija je po obsežni javni razpravi spremenila pravila ogrevanja stavb.
Promo Slovenske novice26. 8. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
ODER

Gorenjski slavček odpira novo sezono

V soboto, 5. septembra, ob 19.30 bo novo sezono odprl Gorenjski slavček Antona Foersterja, ena najbolj priljubljenih slovenskih oper.
Promo Slovenske novice28. 8. 2026 | 09:37
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki