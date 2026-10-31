Umrl je legendarni Mišo Kovač

V 86. letu starosti je umrl legendarni hrvaški pevec Mate Mišo Kovač, eden najbolj priljubljenih glasbenikov na območju nekdanje Jugoslavije. Kot poroča hrvaški Tportal, je umrl v Splitu, žalostno novico pa je potrdil družinski prijatelj. Kovač, ki je 16. julija letos dopolnil 85 let, je za seboj pustil izjemno glasbeno zapuščino. V več kot šestih desetletjih kariere je prodal več kot 20 milijonov plošč, njegove pesmi pa so postale nepogrešljiv del glasbene dediščine Dalmacije in širše regije.

Njegove pesmi so poznale generacije

Rodil se je leta 1941 v Šibeniku, kjer je preživel otroštvo in mladost. Preden se je podal na glasbeno pot, se je izučil za tapetnika, ukvarjal pa se je tudi z nogometom. Kot vratar je igral za mladinsko moštvo Šibenika. Prvo ploščo je za Jugoton posnel leta 1964, prelomnica pa je prišla pet let pozneje, ko je s pesmijo Više se nećeš vratiti zmagal na sarajevskem festivalu Vaš šlager sezone. Leta 1971 je s skladbo Proplakat će zora slavil še na Splitskem festivalu.

Sledila je vrsta uspešnic, ki jih občinstvo prepeva še danes. Med njimi so Ostala si uvijek ista, Ako me ostaviš, Ti si pjesma moje duše, Poljubi zemlju, Svi pjevaju, ja ne čujem in Dalmacija u mom oku. Kovač je bil znan po značilnih brkih, temnih očalih in nastopih, na katerih je pogosto zgolj dvignil roke ter pustil, da so namesto njega prepevale tisoč glave množice. Posebno mesto je imel tudi med navijači splitskega Hajduka, s katerim je bil močno povezan. Za izjemen prispevek hrvaški glasbi je Mišo Kovač leta 2012 prejel porina za življenjsko delo.

Smrt sina ga je skoraj uničila

Za odrskim bliščem se je skrivala tudi izjemno boleča življenjska zgodba. Leta 1992 je izgubil sina Edija, čigar smrt ga je globoko zaznamovala. Po tragediji se je soočal s hudimi osebnimi in zdravstvenimi krizami. O tem, kako težko obdobje je preživljal, je večkrat javno spregovoril. Veliko zaslug za to, da se je ponovno postavil na noge, je pripisoval svoji ženi Lidiji, ki mu je stala ob strani v najtežjih trenutkih.

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V zadnjih letih se je Kovač zaradi zdravstvenih težav vse redkeje pojavljal pred občinstvom. Septembra lani se je udeležil odprtja medicinskega centra v Splitu, kjer je zbrane presenetil s petjem svojih uspešnic. Njegova hči Ivana Kovač, ki je prav tako pevka, je septembra letos javnosti sporočila, da je njen oče dobro. Ob tem je predstavila tudi glasbeni projekt Ivana piva ćaću, v katerem je obudila očetove uspešnice.

Njegova smrt pomeni slovo enega zadnjih velikih glasov obdobja, ko so glasbeni zvezdniki nekdanje Jugoslavije polnili dvorane in stadione od Vardarja do Triglava. Njegove pesmi pa bodo, kot že desetletja, živele naprej.