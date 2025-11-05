Umrl je najbogatejši Britanec

Vodja najbogatejše družine v Združenem kraljestvu Gopichand Hinduja je umrl v starosti 85 let. Hinduja in njegova družina so svoje bogastvo zgradili prek indijskega konglomerata Hinduja Group, ki deluje v 11 sektorjih, med drugim v financah, medijih, zabavi in naftni industriji. Podjetje ima približno 200.000 zaposlenih po vsem svetu.

Hinduja je iz skromnega očetovega tekstilnega in trgovskega posla pomagal ustvariti globalni konglomerat in eno največjih indijskih podjetij.

On in njegova družina so bili na vrhu najnovejše lestvice bogatih časnika Sunday Times, s premoženjem v višini 35,3 milijarde funtov. Leta 2024 so se uvrstili tudi na 11. mesto Forbesove lestvice 100 najbogatejših indijskih poslovnežev.

Neznano kdo bo prevzel vodenje imperija

Hinduja je bil drugi najstarejši od štirih bratov, ki so desetletja vodili družinsko podjetje. Najstarejši, Srichand Hinduja, je umrl leta 2023 v starosti 87 let. Trenutno ni znano, kdo bo prevzel vodenje konglomerata.

Najmlajši brat Ashok vodi poslovanje podjetja v Indiji, med drugim tudi proizvajalca tovornjakov Ashok Leyland.

Konglomerat Hinduja posluje v 48 državah. Družina ima v lasti tudi več razkošnih nepremičnin v Londonu, vključno z več vilami v bližini parka St. James.

Leta 2023 je Hinduja Group odprl luksuzni hotel vreden 1,4 milijarde funtov v nekdanji stavbi ministrstvu za vojno na Whitehallu, v središču Londona. Gosti hotela Old War Office lahko spijo v nekdanji pisarni Winstona Churchilla za 18.000 do 25.000 funtov na noč.

Afera iz leta 2001

Hinduja je bil leta 2001 vpleten v tako imenovano »afero Hinduja«. Takrat je pisal ministru Petru Mandelsonu, da bi njegov brat Prakash pridobil britansko državljanstvo, potem ko je družinska fundacija donirala milijon funtov projektu Millennium Dome, za katerega je bil Mandelson odgovoren.

Mandelson je zaradi afere odstopil s položaja ministra, vendar je bil pozneje po preiskavi oproščen obtožb.

Prakash in njegova soproga ter njun sin z ženo pa so bili lani obsojeni na švicarskem sodišču, ker so v svoji vili v Ženevi izkoriščali hišno osebje.