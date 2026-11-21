V starosti 89 let je danes umrl Paolo Bulgari, vnuk ustanovitelja draguljarne Bulgari in predsednik skupine od leta 1984, so sporočili iz družbe, ki je zdaj v lasti francoskega konglomerata za luksuzne izdelke LVMH. »Paolo Bulgari je začel delati leta 1960, specializiral se je za drage kamne in je bil eden največjih strokovnjakov zanje na svetu,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila družba. »Bil je resničen kreativec, ki je vse svoje srce dal v umetnost in pomoč mladim talentom, ter je pustil neizbrisen pečat v svetu draguljarstva,« so dodali.

Paolo Bulgari je bil vnuk Sotiria Bulgarija, grškega zlatarja, ki je leta 1884 v središču Rima odprl prvo draguljarno. Leta 2011 je družbo Bulgari od Paola in njegovega brata Nicole prevzel francoski velikan LVMH. Njegov izvršni direktor Bernard Arnault je družini Bulgari izrekel sožalje, Paola Bulgarija pa je označil za umetnika, ki je »utelešal italijanski duh in rimsko dediščino«.