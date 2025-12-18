  • Delo d.o.o.
V SLOVO

Umrl je Peter Arnett

Poslovil se je s Pulitzerjem nagrajen vojni poročevalec.
Fotografija je simbolična. FOTO: Delo AI
Fotografija je simbolična. FOTO: Delo AI
STA, S. U.
 18. 12. 2025 | 15:45
3:29
Ameriški vojni poročevalec Peter Arnett, prejemnik Pulitzerjeve nagrade, ki je v več desetletni karieri poročal iz vietnamske in zalivske vojne, je v starosti 91 let umrl v sredo. Umrl je obdan z družino in prijatelji v hospicu v Newport Beachu v Kaliforniji, kjer je bil od sobote zaradi raka prostate, je danes sporočil njegov sin Andrew Arnett.

Novinar, ki je šel na teren in ni verjel uradnim verzijam

Arnett je Pulitzerjevo nagrado za mednarodno poročanje prejel leta 1966 za poročanje iz vietnamske vojne za agencijo Associated Press (AP), poročanje ameriških medijev povzemajo tuje tiskovne agencije. Mednarodno se je uveljavil kot dopisnik agencije AP iz Vietnama od leta 1962 do konca vojne leta 1975, ko je kljub nevarnosti spremljal ameriške enote na terenu. S svojimi poročili s terena je pogosto nasprotoval uradnim ameriškim poročilom. Bil je tudi eden zadnjih novinarjev, ki je bil v Sajgonu (sedaj Hošiminh) ob njegovem padcu v roke komunističnega severnega Vietnama.

Ekskluzivno poročanje v živo med raketnimi napadi

Pri AP je ostal do leta 1981, ko se je pridružil novo ustanovljeni ameriški televizijski mreži CNN, kjer je kmalu postal zvezda. Splošno znan je postal leta 1991, ko je med prvo zalivsko vojno za CNN v živo poročal iz Iraka. Medtem ko so skoraj vsi zahodni poročevalci pobegnili iz Bagdada v dneh pred napadi pod vodstvom ZDA, je Arnett ostal v iraški prestolnici. Ko se je začel raketni napad na mesto, je v živo poročal po mobilnem telefonu iz svoje hotelske sobe.

V živo je s fronte poročal tudi kasneje, imel pa je tudi ekskluzivni intervju s takratnim iraškim predsednikom Sadamom Huseinom ter dokumentiral življenje Iračanov med bombardiranjem. Leta 1997 je imel ekskluzivni intervju tudi z Osama bin Ladnom v njegovem skrivališču v Afganistanu, ki je kasneje vodil teroristični napad na ZDA 11. septembra 2001.

Na CNN je dal odpoved leta 1999, potem ko je mreža umaknila raziskovalno poročilo, da so ZDA proti ameriškim dezerterjem v Laosu leta 1970 uporabile smrtonosni živčni plin sarin. O drugi zalivski vojni je nato poročal za ameriško televizijo NBC in National Geographic. NBC ga je odpustil leta 2003, ko je v pogovoru za iraško državno televizijo kritiziral strategijo ameriške vojske. Nato je poročal za televizije v Tajvanu, Združenih arabskih emiratih in Belgiji. Predaval je novinarstvo na kitajski univerzi Shantou. Leta 1995 je objavil spomine z naslovom Live From the Battlefield: From Vietnam to Baghdad, 35 Years in the World's War Zones.

Rodil se je 13. novembra 1934 v Rivertonu na Novi Zelandiji. Kasneje je postal naturaliziran ameriški državljan. Kariero je kmalu po končani srednji šoli začel v lokalnem časniku Southland Times, preden je odšel na Tajsko in Laos, kjer je delal za časnike v angleškem jeziku. Tu je vzpostavil vezi, ki so ga privedle do AP. Od leta 2014, ko se je upokojil, je živel v južni Kaliforniji s svojo soprogo Nino Nguyen, s katero imata hčerko in sina.

 

Peter Arnett vojni poročevalec ZDA smrt
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PRAZNIČNE SLADICE

Preprosto in dostopno: klasika na malce drugačen način

Letos lahko praznične dobrote ustvarite brez zapletenih receptov in dolgih priprav.
15. 12. 2025 | 14:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEGENDA

Nova »petka« že navdušuje slovenske kupce

Prikupna oblika, enostavna raba električne in digitalne tehnologije ter lokalna, odgovorna, krožna proizvodnja: Renault 5 E-Tech electric.
Promo Slovenske novice17. 12. 2025 | 09:20
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SOBNE RASTLINE

Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
15. 12. 2025 | 09:25
Logo
