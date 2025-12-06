V 97. letu starosti je v na svojem domu v Santa Monici v petek umrl ameriški arhitekt Frank Gehry. Med najbolj znane Gehryjeve stvaritve sodita Guggenheimov muzej v Bilbau in koncertna dvorana Walta Disneyja v Los Angelesu. Gehry je sodil v skupino arhitektov, ki so popularizirali arhitekturo in pridobili zvezdniški status.

FOTO: Frazer Harrison Afp

Kot Frank Owen Goldberg se je rodil leta 1929 v judovski družini v Torontu, ki se je konec 40. let preselila v ZDA. Kasneje se je preimenoval v Gehryja, da mu antisemitizem ne bi preprečil kariere.

Frank Gehry je študiral arhitekturo na Univerzi Južne Kalifornije v Los Angelesu, kjer je diplomiral leta 1954. Kasneje je nadaljeval študij urbanizma na Univerzi Harvard, vendar ga ni zaključil.

FOTO: Frederic J. Brown Afp

FOTO: Frederic J. Brown Afp

V 70. in 80. letih je bil na vrhuncu svoje ustvarjalne kariere ter v Kaliforniji ustvaril vrsto najbolj drznih arhitektur. Za njegov slog so značilne nepravilne oblike, kovinske fasade, ki lahko delujejo kot zmečkanine.

Dobil najvišje priznanje v arhitekturi

Leta 1989 je prejel Pritzkerjevo nagrado, najvišje priznanje v arhitekturi. Še desetletje je minilo, da je zaživel nemara njegov najbolj znani projekt, Guggenheimov muzej v Bilbau, ki mu je prinesel mednarodno priznanje in slavo. Muzej si je zamislil kot dinamično strukturo, oblečeno v titanove plošče, steklo in apnenec, ki simbolizira prehod mesta iz industrijske preteklosti v sodobno kulturno središče.

Muzej je poskrbel za fenomen, ki so ga poimenovali efekt Bilbao. V prej neprivlačno industrijsko baskovsko mesto je privabil obiskovalce z vsega sveta. Gehryjeva stavba je dokaz, kako lahko arhitektura preoblikuje kraj.

Med njegove mojstrovine sodijo tudi Banka DZ v Berlinu, oblikoval je paviljon Jay Pritzker v parku Millennium v Chicagu in most BP, ki povezuje par Millennium in park Maggie Daley. Tu sta še Beekmanov stolp v New Yorku in muzej ter kulturni center v Parizu Fundacija Louis Vuitton.

Poučeval je tudi na univerzah Yale in Columbia.