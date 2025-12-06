  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SLOVO

Umrl je sloviti arhitekt, bil je velika zvezda

Frank Gehry je sodil v skupino arhitektov, ki so popularizirali arhitekturo.
(FILES) LOS ANGELES, CA - NOVEMBER 18: Architect Frank Gehry speaks onstage during Feed Your Creative Imagination at The Los Angeles Theatre during Airbnb Open LA - Day 2 on November 18, 2016 in Los Angeles, California. Frazer Harrison/Getty Images for Airbnb/AFP. Famed US-Canadian architect Frank Gehry, whose prolific portfolio included the Guggenheim Bilbao and Walt Disney Concert Hall in Los Angeles, died December 5, 2025, aged 96 at his home in California, his office told AFP. (Photo by Frazer Harrison/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP) FOTO: Frazer Harrison Afp

(FILES) LOS ANGELES, CA - NOVEMBER 18: Architect Frank Gehry speaks onstage during Feed Your Creative Imagination at The Los Angeles Theatre during Airbnb Open LA - Day 2 on November 18, 2016 in Los Angeles, California. Frazer Harrison/Getty Images for Airbnb/AFP. Famed US-Canadian architect Frank Gehry, whose prolific portfolio included the Guggenheim Bilbao and Walt Disney Concert Hall in Los Angeles, died December 5, 2025, aged 96 at his home in California, his office told AFP. (Photo by Frazer Harrison/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP) FOTO: Frazer Harrison Afp

The landmark Walt Disney Concert Hall, designed by architect Frank Gehry, is pictured in Los Angeles, California on December 5, 2025. Famed US-Canadian architect Frank Gehry, whose prolific portfolio included the Guggenheim Bilbao and Walt Disney Concert Hall in Los Angeles, died December 5, 2025, aged 96 at his home in California, his office told AFP. (Photo by Frederic J. BROWN/AFP) FOTO: Frederic J. Brown Afp

The landmark Walt Disney Concert Hall, designed by architect Frank Gehry, is pictured in Los Angeles, California on December 5, 2025. Famed US-Canadian architect Frank Gehry, whose prolific portfolio included the Guggenheim Bilbao and Walt Disney Concert Hall in Los Angeles, died December 5, 2025, aged 96 at his home in California, his office told AFP. (Photo by Frederic J. BROWN/AFP) FOTO: Frederic J. Brown Afp

The landmark Walt Disney Concert Hall, designed by architect Frank Gehry, is pictured in Los Angeles, California on December 5, 2025. Famed US-Canadian architect Frank Gehry, whose prolific portfolio included the Guggenheim Bilbao and Walt Disney Concert Hall in Los Angeles, died December 5, 2025, aged 96 at his home in California, his office told AFP. (Photo by Frederic J. BROWN/AFP) FOTO: Frederic J. Brown Afp

The landmark Walt Disney Concert Hall, designed by architect Frank Gehry, is pictured in Los Angeles, California on December 5, 2025. Famed US-Canadian architect Frank Gehry, whose prolific portfolio included the Guggenheim Bilbao and Walt Disney Concert Hall in Los Angeles, died December 5, 2025, aged 96 at his home in California, his office told AFP. (Photo by Frederic J. BROWN/AFP) FOTO: Frederic J. Brown Afp

(FILES) LOS ANGELES, CA - NOVEMBER 18: Architect Frank Gehry speaks onstage during Feed Your Creative Imagination at The Los Angeles Theatre during Airbnb Open LA - Day 2 on November 18, 2016 in Los Angeles, California. Frazer Harrison/Getty Images for Airbnb/AFP. Famed US-Canadian architect Frank Gehry, whose prolific portfolio included the Guggenheim Bilbao and Walt Disney Concert Hall in Los Angeles, died December 5, 2025, aged 96 at his home in California, his office told AFP. (Photo by Frazer Harrison/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP) FOTO: Frazer Harrison Afp
The landmark Walt Disney Concert Hall, designed by architect Frank Gehry, is pictured in Los Angeles, California on December 5, 2025. Famed US-Canadian architect Frank Gehry, whose prolific portfolio included the Guggenheim Bilbao and Walt Disney Concert Hall in Los Angeles, died December 5, 2025, aged 96 at his home in California, his office told AFP. (Photo by Frederic J. BROWN/AFP) FOTO: Frederic J. Brown Afp
The landmark Walt Disney Concert Hall, designed by architect Frank Gehry, is pictured in Los Angeles, California on December 5, 2025. Famed US-Canadian architect Frank Gehry, whose prolific portfolio included the Guggenheim Bilbao and Walt Disney Concert Hall in Los Angeles, died December 5, 2025, aged 96 at his home in California, his office told AFP. (Photo by Frederic J. BROWN/AFP) FOTO: Frederic J. Brown Afp
STA, M. U.
 6. 12. 2025 | 08:06
 6. 12. 2025 | 08:06
A+A-

V 97. letu starosti je v na svojem domu v Santa Monici v petek umrl ameriški arhitekt Frank Gehry. Med najbolj znane Gehryjeve stvaritve sodita Guggenheimov muzej v Bilbau in koncertna dvorana Walta Disneyja v Los Angelesu. Gehry je sodil v skupino arhitektov, ki so popularizirali arhitekturo in pridobili zvezdniški status.

FOTO: Frazer Harrison Afp
FOTO: Frazer Harrison Afp

Kot Frank Owen Goldberg se je rodil leta 1929 v judovski družini v Torontu, ki se je konec 40. let preselila v ZDA. Kasneje se je preimenoval v Gehryja, da mu antisemitizem ne bi preprečil kariere.

Frank Gehry je študiral arhitekturo na Univerzi Južne Kalifornije v Los Angelesu, kjer je diplomiral leta 1954. Kasneje je nadaljeval študij urbanizma na Univerzi Harvard, vendar ga ni zaključil.

FOTO: Frederic J. Brown Afp
FOTO: Frederic J. Brown Afp
FOTO: Frederic J. Brown Afp
FOTO: Frederic J. Brown Afp

V 70. in 80. letih je bil na vrhuncu svoje ustvarjalne kariere ter v Kaliforniji ustvaril vrsto najbolj drznih arhitektur. Za njegov slog so značilne nepravilne oblike, kovinske fasade, ki lahko delujejo kot zmečkanine.

Dobil najvišje priznanje v arhitekturi

Leta 1989 je prejel Pritzkerjevo nagrado, najvišje priznanje v arhitekturi. Še desetletje je minilo, da je zaživel nemara njegov najbolj znani projekt, Guggenheimov muzej v Bilbau, ki mu je prinesel mednarodno priznanje in slavo. Muzej si je zamislil kot dinamično strukturo, oblečeno v titanove plošče, steklo in apnenec, ki simbolizira prehod mesta iz industrijske preteklosti v sodobno kulturno središče.

Muzej je poskrbel za fenomen, ki so ga poimenovali efekt Bilbao. V prej neprivlačno industrijsko baskovsko mesto je privabil obiskovalce z vsega sveta. Gehryjeva stavba je dokaz, kako lahko arhitektura preoblikuje kraj.

Med njegove mojstrovine sodijo tudi Banka DZ v Berlinu, oblikoval je paviljon Jay Pritzker v parku Millennium v Chicagu in most BP, ki povezuje par Millennium in park Maggie Daley. Tu sta še Beekmanov stolp v New Yorku in muzej ter kulturni center v Parizu Fundacija Louis Vuitton.

Poučeval je tudi na univerzah Yale in Columbia.

Več iz teme

smrtslovoarhitekturaFrank Gehry
ZADNJE NOVICE
08:06
Bulvar  |  Glasba in film
NASTOP

Helena Blagne spet navdušila

Nastopila je na tradicionalnem koncertu Prekmurske godbe Bakovci.
Oste Bakal6. 12. 2025 | 08:06
08:06
Novice  |  Svet
SLOVO

Umrl je sloviti arhitekt, bil je velika zvezda

Frank Gehry je sodil v skupino arhitektov, ki so popularizirali arhitekturo.
6. 12. 2025 | 08:06
08:00
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNA DELAVNICA

Kako izdelati praznični potpuri

Decembra se dom počasi ovija v mehko svetlobo lučk in vonjave, ki ustvarijo pravo praznično vzdušje.
6. 12. 2025 | 08:00
07:42
Lifestyle  |  Stil
MODNI DOGODEK

Večer mode, druženja in kulinarike: Ko se čas ustavi

V Celjskem domu na 28. Modnih navdihih predstavili številne nove kolekcije.
Mojca Marot6. 12. 2025 | 07:42
07:42
Novice  |  Svet
SREČA

Eurojackpot je izžreban! Znano, kam gredo milijoni

Naslednje žrebanje bo v torek.
6. 12. 2025 | 07:42
07:30
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Praznične stojnice v Ljubljani ponovno razočarale – kaj se dogaja s ponudbo?

Te dni smo se v prestolnici sprehodili po okrašenih ulicah in preverjali kulinarični nabor. Takole se bomo hudomušno izrazili: tukaj najdemo vse, tudi kaj prazničnega.
Špela Ankele6. 12. 2025 | 07:30

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
Promo Slovenske novice2. 12. 2025 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
WOLT

V državni proračun prispevali 28,9 milijona evrov davka

V podkastu medijske hiše Delo je gostoval Clemens Brugger, generalni direktor Wolta v Sloveniji. Z voditeljico Petro Kovič sta razpravljala o tem, kako je aplikacija za naročanje hrane prej kot v desetletju prerasla v nevidno infrastrukturo lokalne trgovine in kaj to pomeni za slovenska mesta, mala podjetja, dostavne partnerje in potrošnike.
3. 12. 2025 | 12:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
Moška nega

Brivnik, ki opravi britje namesto vas

Čeprav gre »le« za prve dlačice na obrazu, je prvo britje za fante zelo pomembno.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:56
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DARILO

To pa je čisto nora in drugačna ideja za leto 2026

Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 14:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
Promo Slovenske novice2. 12. 2025 | 08:45
Promo
Novice  |  Slovenija
WOLT

V državni proračun prispevali 28,9 milijona evrov davka

V podkastu medijske hiše Delo je gostoval Clemens Brugger, generalni direktor Wolta v Sloveniji. Z voditeljico Petro Kovič sta razpravljala o tem, kako je aplikacija za naročanje hrane prej kot v desetletju prerasla v nevidno infrastrukturo lokalne trgovine in kaj to pomeni za slovenska mesta, mala podjetja, dostavne partnerje in potrošnike.
3. 12. 2025 | 12:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
Moška nega

Brivnik, ki opravi britje namesto vas

Čeprav gre »le« za prve dlačice na obrazu, je prvo britje za fante zelo pomembno.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:56
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DARILO

To pa je čisto nora in drugačna ideja za leto 2026

Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 14:39
PromoPhoto
Novice  |  Svet
DOBER ZGLED

Vsi se zgledujejo po naši sosedi. Po čem so tako uspešni?

Regija tik ob naši meji dokazuje, da je zeleni prehod lahko jedro gospodarske rasti in inovacij.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 13:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAZNIČNI RECEPTI

Trije triki za popolno praznično pecivo – z njimi uspe vsakič!

Praznični čas v naše domove prinese toplino, domačnost in tisto posebno veselje, ki se prebudi, ko začnemo ustvarjati v kuhinji.
Promo Slovenske novice4. 12. 2025 | 10:52
Promo
Novice  |  Slovenija
Delo

Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 09:32
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Odkrijte Obertauern: zimskošportno središče v Avstriji z največ snega

Če je pri zimskem športu kaj dragocenega, potem je to sneg. In če je v Avstriji kraj, v katerem je snega vedno v izobilju, je to Obertauern.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 10:33
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Pravila igre v gradnji se spreminjajo. Kje je Slovenija?

Dvakrat več energije za prehod na ogljično nevtralno proizvodnjo.
Promo Slovenske novice2. 12. 2025 | 11:11
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVOD AKTIVNA STAROST

Resnične zgodbe, ki pretresejo: »Nihče se ne spomni na moj rojstni dan«

Majhna dejanja lahko odprejo prostor, kjer spet zažarita toplina in človečnost.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA REŠITEV

To je ena večjih fobij tudi pri odraslih

Ko strah popusti, se odpre pot do novega nasmeha. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA poskrbijo, da vas nikoli več ne bo strah zobnih posegov.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 09:17
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTIRANJE

»Strah me je, da vse izgubim«

Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
3. 12. 2025 | 09:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pošta

Bolj udobno ne gre: rešitev, ki popolnoma nadomesti obisk pošte

Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOGIJA

Ali ste med tistimi, ki bodo ostali brez službe

Direktor regije Adriatik pri Microsoftu o prebojih generativne umetne inteligence, digitalni preobrazbi in viziji tehnološkega razvoja v prihodnjem desetletju.
Promo Slovenske novice4. 12. 2025 | 12:50
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNI NAKUPI

Je to najbolj fotogenična točka v mestu?

Decembrski utrip v Celju letos je močnejši kot kdaj prej. Srce prazničnega dogajanja je Citycenter Celje, kjer domujejo najlepše lučke, največji jelenček v Sloveniji in praznična energija, ki obiskovalce vsako leto znova očara. To je prostor, kjer se nakupovanje, dobrota in čarobnost srečajo pod eno streho.
22. 11. 2025 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Hitri kredit: temeljni kamen za vaš naslednji projekt

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE URE

Pametni dodatek, ki popestri vsak stil

Do 31. decembra si zagotovite vrhunske pametne ure Huawei Watch GT 6 s posebnim popustom 30 evrov. To je odlična priložnost, da si priskrbite tehnologijo, ki združuje eleganten dizajn, napredno funkcionalnost in skrb za zdravje. Obenem imejte v mislih, da so pametne ure podjetja Huawei nadvse zaželeno darilo za najdražje.
12. 11. 2025 | 10:24
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Praznične sladice, ki jih morate pokusiti

Sladice naravnost navdušujejo z izbrano kakovostjo, inovativnimi okusi in brezhibno podobo.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Sejemo sončno prihodnost: kampanja Slovenskih železnic, ki je prepričala Evropo

V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 13:48
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Smučanje

Pomembno obvestilo z vse, ki boste ta vikend smučali

Smučarska sezona je tu! Kako čim bolj varno uživati na belih strminah in predvsem, kaj morate vedeti o poškodbah, ki vas lahko doletijo?
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 12:49
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Znate pravilno vlagati svoj denar?

V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:07
Promo
Razno
POKOJNINE

Modra decembrska poteza za več prihranka

Vsako leto nas pred črnim petkom premami nakupovalna mrzlica, ki nas pogosto vodi v nakupe, ki jih sploh nismo načrtovali.
4. 12. 2025 | 08:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
Prazniki

Ideje za praznične gurmanske večere

Prihajajo prazniki! Veseli december je pred vrati in z njim čas, ko se naše mize bogato obložijo z dobrotami.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 14:22
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Kar 23 milijard razlogov za zaupanje: tuji kapital dosegel zgodovinski vrh

Slovenija že vrsto let ohranja ugled zaupanja vrednega in stabilnega evropskega poslovnega okolja, ki privablja premišljene, strateško usmerjene investitorje.
30. 11. 2025 | 07:00
Promo
Novice  |  Slovenija
Kulinarika

Ustvarjalna kuharska delavnica: praznični prigrizki, s katerimi boste očarali goste

Še zadnja delavnica letos. Vabljeni na gurmansko ustvarjanje ob kozarčku penine.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:53
Promo
Novice  |  Slovenija
Pošta Slovenije

Slovensko podjetje, ki je (tudi v tujini) prejelo številne nagrade za inovativnost, trajnost in kakovost

Pošta Slovenije je leta 2025 prejela številna priznanja, ki potrjujejo njen status enega vodilnih in najbolj naprednih poštno-logističnih podjetij v Evropi.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
»Življenje je pot, zdravje je cilj!«

Ena največjih globalnih groženj zdravju

Hiter porast kroničnih nenalezljivih bolezni je ena največjih globalnih groženj zdravju našega časa.
1. 12. 2025 | 12:15
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki