Umrl je Trumpov glasbeni ljubljenec, z njim je večkrat tudi zapel

Kdor je vsaj malo spremljal elektronske medije pred inavguracijo ameriškega predsednika Donalda Trumpa januarja lani, si je zagotovo zapomnil njegov ples ob sloviti pesmi Y.M.C.A slavne ameriške disko skupine Village People. Trumpu je namreč ta skladba tako všeč, da so mu jo večkrat predvajali tudi na predvolilnih shodih. Ravno zato ga je v sredo razžalostila novica o smrti frontmana te skupine Victorja Willisa. Umrl je v starosti 74 let. »Bil je odličen in vesel fant, ki mu je bilo všeč, da sem na svojih shodih uporabljal pesem njegove skupine, Y.M.C.A,« je Trump v odzivu na Willisovo smrt zapisal na Truth Social. »Postala je ogromna uspešnica, 30 let po izdaji.« Dodal je, da se bodo Victorja vsakič spomnili, ko bo predvajana omenjena pesem. »Moje sožalje njegovi čudoviti družini in skupini, Victorja Willisa bomo zelo pogrešali, Bog ga blagoslovi!!!«

Willis je na odru nastopal kot uniformirani policist s čelado.

Willis, ki je na odru nastopal kot uniformirani policist s čelado, je bil soavtor največjih uspešnic skupine, poleg Y.M.C.A. še Macho Man, Go West in In The Navy. Skupina je v kratki izjavi na enem od družbenih omrežij objavila novico o Willisovi smrti in zapisala, da je pevec umrl v torek zaradi kratke, a agresivne bolezni. Ob tem so zaprosili za spoštovanje zasebnosti, je na spletni strani poročal ameriški The New York Times.

Skupina Village People je v 70. letih minulega stoletja postala svetovna znana s svojimi nastopi v kostumih, ki so upodabljali seksualizirane moške stereotipe. V zadnjih letih se je skupina povezovala s Trumpom, ki na svojih shodih redno predvaja njihovo glasbo, v preteklosti je na odru celo zaplesal s skupino. V Teksasu rojeni glasbenik je zasedbo Village People po poročanju britanskega BBC zapustil leta 1980 in več let bil pravno bitko za avtorske pravice za pesmi, ki jih je napisal. Leta 2017 se je ponovno pridružil skupini in januarja 2025 na Trumpovem predinavguracijskem shodu zapel slovito Y.M.C.A.

Skupina Village People je večkrat nastopila v čast ameriškemu predsedniku. FOTO: Carlos Barria/Reuters