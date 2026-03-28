Umrl je velikan vinarstva Alen Bibić, star je bil komaj 53 let

V 53. letu starosti je umrl priznani vinar Alen Bibić, vizionar, ki je vino iz majhnega Plastova (pri Skradinu) ponesel daleč iz svoje domovine. Ob njem je ves čas stala tudi žena Vesna, po rodu iz Vipavske doline. Ime Alena Bibića ima v svetu vinarstva izjemno težo. Ne, ni bil samo vinar, pač pa eden ključnih obrazov sodobnega hrvaškega vinarstva. Čeprav je bil po izobrazbi profesor hrvaškega jezika in književnosti, ga je življenjska pot vodila tja med vinograde. Kjer je iz družinske tradicije ustvaril izjemen uspeh, ki je močno odmeval tudi na tujem. Družina Bibić ima na območju Skradina dolgo zgodovino, segala naj bi vse do 15. stoletja. Znanje, ki so ga gradile generacije njegovih predhodnikov, pa je Bibić le še nadgradil ter popeljal na povsem novo raven.

Po vojni se je z ženo Vesno vrnil na povsem opustošeno družinsko posestvo v Plastovu. Ostale so samo razvaline, vinogradi uničeni, kjer je bila razrušena klet – tam je začel znova. Nikoli ni obupal, pač pa je z vztrajnostjo ustvaril zgodbo, ki je naposled segla vse do New Yorka, Tokia, Indonezije. Bibić je bil namreč med prvimi, ki so dokazali, da lahko tudi lokalne sorte iz okolice Skradina rodijo vrhunska vina. Na piedestal je postavil zapostavljeno sorto debit, ki je bila poslej nenehno v središču njegove vinske zgodbe. Njegova vina so hitro našla pot na zahtevne tuje trge, predvsem v ZDA, kjer so se znašla na vinskih kartah najbolj prestižnih restavracij New Yorka in San Francisca.

Vesna in Alen Bibić sta spisala izjemno gastronomsko zgodbo. FOTO: Uroš Mencinger

Velik poudarek je namenjal tudi rdečim sortam, kot so plavina, babić in lasin. Iz teh so nastala njegova najbolj prepoznavna vina, tudi znameniti Bibich Riserva, ki med poznavalci velja za pravi zaklad. Čeprav je eksperimentiral tudi z drugimi sortami, je dokraja ostal zvest lokalnemu značaju. Zelo se je zanašal na naravne kvasovke ter minimalne posege. Nekatera vina je zoril celo v školjkah. Preboj na svetovni trg mu je uspel pred 20 leti, dodatno prepoznavnost pa mu je prinesel nastop v oddajileta 2012. Takrat je dosegel globalno občinstvo. Pomembno vlogo je imela ves čas tudi njegova žena Vesna. V družinskem poslu je skrbela za gastronomijo in ustvarjala občutek domačnosti. Sicer pa je bil tudi Bibić še kako strasten kuhar. Najraje je kuhal preproste jedi, ki so povezovale ljudi. Odšel je človek, ki je nenehno podiral meje in odpiral nova poglavja v vinarstvu; čigar vina so postala sinonim za kakovost in drznost.