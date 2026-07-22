Umrl ključni švedski osumljenec iz Epsteinove mreže

V bližini Pariza so v njegovem domu našli mrtvega 69-letnega švedskega modnega skavta Daniela Siada, nekdanjega bližnjega sodelavca Jeffreyja Epsteina. Francosko tožilstvo je potrdilo, da je umrl v ponedeljek zaradi zastoja srca.

Siad je bil v Franciji pod preiskavo kot eden ključnih osumljencev, ki naj bi pomagali organizirati Epsteinovo mrežo za trgovino z ljudmi in zlorabo žensk. Njegova vloga se je razkrila v začetku leta po objavi novih dokumentov iz Epsteinovih dosjejev. Ti so razkrili, da je švedski državljan več kot desetletje nabiral mlada dekleta iz Švedske in preostale Evrope.

Preiskava švedskega časopisa Aftonbladet in razkrita komunikacija sta pokazali, da je bil Siad v neposrednem stiku z Epsteinom že od leta 2009. V mrežo je bil vpleten tudi modni mogotec Jean-Luc Brunel, ki je kasneje v francoskem priporu storil samomor. Lovilci žrtev so se v elektronskih sporočilih odkrito pogovarjali o videzu deklet, pri čemer je Siad Epsteinu zapisal, da jih je najlažje poiskati na univerzah in da so mu najljubša dekleta, ki se z manekenstvom niso nikoli ukvarjala.

Kljub resnim obtožbam in preiskavi francoske policije je Siad v februarskem intervjuju za švedsko televizijo SVT trdil, da je nedolžen. Izjavil je, da se pred nikomer ne skriva ter da je bilo njegovo sodelovanje z Epsteinom izključno poslovne narave. Postopek proti njemu se je zdaj z njegovo nenadno smrtjo zaključil.