Umrl legendarni igralec Patrick Stewart, zvezdnik Zvezdnih stez

V 87. letu starosti je umrl priznani britanski igralec Patrick Stewart, ki se je v zgodovino televizije in filma zapisal predvsem kot kapitan Jean-Luc Picard v franšizi Zvezdne steze (Star Trek) in profesor Charles Xavier v filmski seriji Možje X (X-Men). Umrl je v sredo, 28. oktobra, na svojem domu v Los Angelesu, obkrožen z najbližjimi.

Žalostno novico je potrdila njegova dolgoletna predstavnica za javnost Kelly Bush Novak. Pojasnila je, da se je igralec pred smrtjo spopadal z Alzheimerjevo boleznijo in demenco. »Z veliko žalostjo sporočamo, da je sir Patrick Stewart včeraj umrl na svojem domu v Los Angelesu, kjer je zanj ljubeče skrbela njegova žena Sunny,« je sporočila njegova predstavnica. V zadnjih trenutkih so ga spremljali družina in prijatelji, ob njem pa so bili tudi glasba, molitve, solze in smeh.

Vloga, ki mu je spremenila življenje

Stewart se je rodil 13. julija 1940 v angleškem Mirfieldu. Igralstvo ga je navdušilo že v otroštvu, ko ga je učitelj seznanil s Shakespearovimi deli. Izobraževal se je na gledališki šoli Bristol Old Vic, svojo bogato kariero pa je začel na gledaliških odrih. Svetovno slavo mu je prinesla vloga kapitana Jean-Luca Picarda v seriji Zvezdne steze: Naslednja generacija (Star Trek: The Next Generation), ki jo je začel igrati leta 1987. V njej je nastopal vseh sedem sezon, pozneje pa se je v priljubljeno vlogo vrnil še v več filmih in seriji Star Trek: Picard. Zanimivo je, da Stewart sprva sploh ni verjel, da bo vlogo dobil. Ustvarjalec Zvezdnih stez Gene Roddenberry naj nad njegovo avdicijo ne bi bil navdušen, vendar so ga drugi člani ekipe preglasovali.

Patrick Stewart FOTO: Mario Anzuoni Reuters

Novo generacijo gledalcev je osvojil z vlogo profesorja Charlesa Xavierja, znanega kot profesor X, v filmski franšizi Možje X. Lik je upodabljal več kot dve desetletji in se z dolgoletnim nastopanjem v Marvelovih filmih vpisal tudi v Guinnessovo knjigo rekordov. V svoji karieri je prejel številna priznanja, med drugim grammyja, več nominacij za emmyja in zlati globus. Leta 2010 ga je britanska kraljica Elizabeta II. za zasluge na področju gledališke umetnosti povzdignila v viteški stan.

Patrick Stewart FOTO: Michael Tran Afp

Zasebno je bil znan tudi po dolgoletnem prijateljstvu z igralcem, s katerim sta skupaj nastopala tako na gledaliških odrih kot v filmih Možje X. Stewart je bil poročen trikrat. Iz prvega zakona sje imel sinain hčerko. Za seboj pušča izjemno igralsko zapuščino, predvsem pa nepozabne like, s katerimi je navduševal več generacij gledalcev.