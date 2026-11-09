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Umrl množični morilec iz Krakova: ubil devet ljudi, po treh operacijah zaradi poškodb umrl v bolnišnici

Med preiskavo je policija odkrila še en zločin v njegovem rojstnem kraju.
FOTO: Facebook
FOTO: Facebook
N. P.
 9. 11. 2026 | 09:02
 9. 11. 2026 | 09:03
2:21
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Štiriindvajsetletni Michał Oksiński, ki je v soboto na glavnem trgu v poljskem Krakovu ubil šest ljudi in ranil še 15 oseb, je v ponedeljek zgodaj zjutraj umrl v bolnišnici zaradi posledic ran, ki jih je dobil v spopadu s policijo, je potrdila lokalna policija. 

Napad se je zgodil v soboto okoli 15. ure, ko se je Oksiński z avtomobilom pripeljal na krakovski Glavni trg in s polavtomatsko puško AR-15 začel streljati na mimoidoče, turiste in taksiste. Ubitih je bilo šest ljudi, starih med 32 in 61 let, med njimi tudi državljan Avstrije, medtem ko je 15 ljudi utrpelo poškodbe. V bližini so bili celo slovenski dijaki s Ptuja, več o tem lahko preberete tukaj.

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V bližini strelskega pokola so bili tudi slovenski dijaki, v ponedeljek jim bo na voljo posebna pomoč

V vojaški opremi streljal na policiste

Po hitri intervenciji policije se je začel lov za njegovim črnim subarujem, vendar se je Oksiński na enem od križišč zaletel v ustavljeno vozilo. Iz avtomobila je izstopil oblečen v vojaško uniformo, čelado, masko in taktični jopič ter začel streljati na policiste. Hudo je ranil dva policista, vendar je eden od njiju kljub lastnim poškodbam uspel ustreliti napadalca, nakar so ga hudo poškodovanega prepeljali v bolnišnico.

Med preiskavo je policija odkrila še en zločin v njegovem rojstnem kraju Ostrowiec Świętokrzyski, oddaljenem okoli dve vožnji iz Krakova. V družinskem stanovanju so našli trupla njegovega 52-letnega očeta, 51-letne matere in 21-letne sestre, ki so bili prav tako ustreljeni, preden se je Oksiński odpravil na smrtonosni pohod na trgu.

Primer obravnavan kot terorizem

Krakovsko državno tožilstvo primer uradno obravnava kot kaznivo dejanje terorizma. Preiskovalci so med nočnimi preiskavami v Krakovu in v napadalčevem družinskem domu našli in zasegli večjo količino streliva ter enajst kosov strelskega orožja.

Poljski notranji minister Marcin Kierwiński je izjavil, da vse kaže na to, da je Oksiński deloval sam in da je bil fasciniran nad skrajno desno ideologijo in ekstremno nacionalističnimi stališči. Pred tem ni imel kazenske kartoteke, po poročanju poljskih medijev pa je vsako nedeljo z očetom hodil na lokalno strelišče vadit streljanje.

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