Umrl moški, ki je dvanajst let živel med volkovi: vrnitev med ljudi ga je prestrašila bolj kot divjina

Leta 1965 so pripadniki španske policije med prečesavanjem prostranega gorovja Sierra Morena naleteli na mladeniča, ki je bil nag, bos, hodil pa je po vseh štirih. Šlo je za Marcosa Rodrigueza Pantojo, 19-letnika, ki je 12 let preživel v gorah, popolnoma ločen od človeške družbe. Pretreseni policisti niso mogli doumeti, kako mu je uspelo tako dolgo preživeti v divjini. Na stopalih je imel debele žulje in ni mogel govoriti; na njihova vprašanja se je odzival le z godrnjanjem.

Izkazalo se je, da je najstnik v gorah preživel zaradi nenavadnih spremljevalcev – tropa volkov, ki so ga sprejeli medse. Pozneje je Pantoja povedal, da so bili njegovi najsrečnejši dnevi tisti, ki jih je preživel s svojo volčjo družino.

Med igro z volkovi v filmu Med volkovi FOTO: YouTube

Potem ko mu je pri treh letih umrla mati, sta ga oče in mačeha poslala v gore kot pastirja koz. Tam je živel s starejšim možem, ki ga je naučil uporabljati ogenj in izdelovati pripomočke. Ko pa je starec umrl – Pantoja je bil takrat star sedem let –, je ostal sam v gorah. Preživel je tako, da je opazoval, katere jagode in korenovke jedo živali, sčasoma pa ga je začela hraniti volkulja, ki ga je pozneje tudi posvojila. Do tega je prišlo tako, da je opazoval volkuljo, ki je svojim mladičem dajala meso. »Potem ko je nahranila mladiče, mi je vrgla kos mesa. Nisem se ga hotel dotakniti, saj sem mislil, da me bo napadla, a je meso potiskala proti meni z gobcem,« je leta 2013 povedal za BBC. »Vzel sem ga, pojedel in mislil, da me bo ugriznila, a je iztegnila jezik in me začela lizati. Od takrat naprej sem bil del družine.«

Med igro z volkom.

Pantoja je tudi dejal, da je bila vrnitev v civilizacijo najbolj strašljiva izkušnja v njegovem življenju. Najprej so ga poslali v sirotišnico, kjer so ga nune naučile pokončne hoje, hranjenja za mizo in ponovnega govora. Plašili so ga zvoki avtomobilov in vrvež množice, z nunami pa se je pogosto prepiral zaradi spanja v postelji.

Poskušal se je vrniti v gore, a so se preveč spremenile. FOTO: You Tube

Pozneje so ga poslali na Majorko, kjer je živel v nastanitvenem domu in delal. Vendar se je težko vključil v družbo. Poskusil se je tudi vrniti v gore, a je ugotovil, da so se močno spremenile; namesto njegove jame so tam zdaj stale počitniške hišice in ograje z električnimi vrati. Tudi volkovi ga niso več sprejeli. Leta 2010 je bil Pantoja osrednji lik španskega filma Med volkovi režiserja