Umrl najmlajši kralj na svetu, na prestol je sedel pri treh letih in se vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov (VIDEO)

Kralj ugandskega kraljestva Toro Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi IV. je umrl v 34. letu starosti. V Guinnessovi knjigi rekordov bo ostal zapisan kot najmlajši vladajoči monarh na svetu, saj je na prestol sedel leta 1995, ko je bil star komaj tri leta. Novico o njegovi smrti je potrdil premier kraljestva.

Kraljestvo Toro vzroka kraljeve smrti ni objavilo, lokalni mediji pa so prenesli izjavo ugandskega ministra, da je bil kralj hudo bolan in da se je zdravil v Združenih državah Amerike. Čeprav Ugandi vladata izvoljeni predsednik in parlament, je država dom več tradicionalnih kraljestev, ki imajo velik kulturni vpliv, vendar nimajo dejanske politične moči. Oyo je vladal kraljestvu z več kot dvema milijonoma prebivalcev in bil 13. monarh dinastije, ki je bila ustanovljena v začetku 19. stoletja.

Ko je leta 1995 postal kralj, je bilo vzpostavljeno regentstvo, v katerem je bila med drugim tudi kraljica mati. Regentstvo je upravljalo kraljestvo, dokler Oyo ni postal polnoleten. Uradno kronanje je bilo nato izvedeno, ko je dopolnil 18 let.

Prestol bo nasledil njegov sin

Mladi kralj je užival veliko spoštovanje med prebivalci. Po pisanju časnika Daily Monitor si je prizadeval za opolnomočenje mladih, izobraževanje in varovanje okolja. Deloval je tudi pri ozaveščanju o virusu HIV in aidsu. Premier kraljestva Toro Calvin Armstrong Rwomire Akiiki je objavil novico o smrti in jo označil za »neizmerno izgubo« za kraljevo družino in prebivalce kraljestva.

»Ves narod Tora pozivam, naj v teh izjemno težkih časih ostane enoten, miren in v molitvi. Naj njegovo veličanstvo počiva v večnem miru,« je dejal Akiiki. Čeprav kralj Oyo ni bil uradno poročen, je premier potrdil, da je »nadaljevanje kraljeve linije zagotovljeno«. »Njegovo veličanstvo za seboj pušča prestolonaslednika. Njegova identiteta bo uradno objavljena v skladu s tradicijo in običaji kraljestva Toro,« je pojasnil.

Največja in najvplivnejša tradicionalna institucija v državi, kraljestvo Buganda, je izrazila sožalje prebivalcem Tora in kralja opisala kot dragocenega človeka za vso Ugando.

»Vsi žalujejo za veliko izgubo«

Tudi kraljestvo Rvenzururu je izrazilo sožalje »vsem, ki žalujejo za to veliko izgubo«, so poročali lokalni mediji. Ugandska nogometna zveza je sporočila, da se je od kralja Oya poslovila kot od »pravega prijatelja nogometa«. Napovedala je, da bodo pred vsemi tekmami do 4. septembra v njegov spomin izvedli minuto molka, s katero se bodo poklonili njegovemu »dediščini, ljubezni, strasti in prispevku« k športu.

Ministrica Margaret Muhanga je vzdušje v kraljestvu opisala kot izjemno žalostno. »Ne morete videti nikogar, ki bi se smehljal,« je dejala. V videoposnetku, objavljenem na družbenih omrežjih, je dodala, da je bil kralj »v najboljših letih« in da je kljub mladosti pustil močan pečat v svojem kraljestvu.

Muhanga je napovedala, da bo v njegovo čast v času žalovanja posadila milijon dreves, k temu pa je pozvala tudi sosednja okrožja, poroča Mondo.rs.