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Umrl nekdanji predsednik predsedstva Jugoslavije Raif Dizdarević (100)

Predsednik predsedstva SFRJ je postal 15. maja 1988, leto kasneje ga je na položaju nasledil slovenski član Janez Drnovšek.
V spomin. FOTO: Getty Images
V spomin. FOTO: Getty Images
STA, N. Č.
 2. 9. 2026 | 12:12
 2. 9. 2026 | 12:12
1:55
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V Sarajevu je danes v 100. letu starosti umrl Raif Dizdarević, nekdanji predsednik predsedstva SFRJ, poročajo mediji v Bosni in Hercegovini. Z njegovo smrtjo je odšel eden zadnjih vidnejših političnih akterjev nekdanje skupne države, ki je Jugoslavijo vodil v času globoke gospodarske krize in političnih pretresov.

Njegov mandat na čelu države so zaznamovali globoka gospodarska kriza, politični pretresi in krepitev srbskega nacionalizma, ki ga Dizdareviću in zveznim oblastem ni uspelo zajeziti. Dizdarević se je rodil 9. decembra 1926 v Fojnici v BiH v družini z močno antifašistično tradicijo. Vseh sedem bratov Dizdarević je sodelovalo v partizanskem boju, trije pa so med drugo svetovno vojno izgubili življenje. Med letoma 1978 in 1982 je bil predsednik predsedstva BiH, od maja 1982 do maja 1983 predsednik skupščine SFRJ, od maja 1984 do konca decembra 1987 je bil jugoslovanski zunanji minister.

Predsednik predsedstva SFRJ je postal 15. maja 1988, leto kasneje ga je na položaju nasledil slovenski član Janez Drnovšek. Med vojno v BiH med letoma 1992 in 1995 je ostal v državi. Po navedbah tamkajšnjih medijev je zavrnil ponudbe iz tujine za evakuacijo in delovanje zunaj BiH ter v okviru svojih možnosti podpiral prizadevanja za obrambo države. Bil je tudi avtor več knjig, med njimi Od smrti Tita do smrti Jugoslavije.

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