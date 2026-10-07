Umrl pisatelj in politik, ki ga je odnesla prostitutka

V starosti 86 let je umrl britanski avtor uspešnic in nekdanji politik Jeffrey Archer. Še v nedeljo je, kot je poročal britanski tabloid The Sun, podpisoval knjige na dogodku v Londonu. Ta teden naj bi se pojavil tudi na literarnem festivalu v Cheltenhamu, kjer bi razpravljal o svojem najnovejšem delu Adam in Eva, ki ga je opisal kot svoj zadnji roman. Izid knjige je bil načrtovan za včeraj. Četudi je v svoji dolgoletni karieri napisal 31 romanov, so v slovenščino prevedeni le štirje. Zadnji, Ko bo čas dozorel (Only Time Will Tell), leta 2025. Pred tem, v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja, še Izgubljena hči, Prvi med enakimi in Kane in Abel.

1985. LETA je postal namestnik konservativne stranke.

Njegova politična kariera se je začela leta 1969 pri 29 letih, ko je po končanem študiju na Oxfordu osvojil sedež v parlamentu. Vendar je leta 1974 skoraj bankrotiral in to izkušnjo je nato zapisal v svoji prvi knjigi z naslovom Niti penija več, niti penija manj, ki je izšla leta 1975. Sledila je cela serija literarnih uspešnic, v katerih opisuje svet bogatih in vplivnih. Po podatkih njegove spletne strani je po vsem svetu prodal več kot 300 milijonov izvodov svojih romanov.

Leta 1985 ga je takratna premierka Margaret Thatcher imenovala za namestnika vodje konservativne stranke, že leto dni kasneje pa je bil prisiljen odstopiti zaradi plačila prostitutki Monici Coghlan. V tožbi zaradi obrekovanja zoper časopis Daily Star, ki jo je vložil leta 1987, je trdil, da je imel s Coghlanovo afero. S pomočjo številnih manipulacij, med drugim s tem, da je prijatelja Teda Francisa prosil za lažni alibi, je primer na koncu tudi dobil. Prisodili so mu 500.000 funtov odškodnine. Zmaga se mu je čez dobro desetletje vrnila kot bumerang, saj je bil julija 2001 zaradi krive prisege, ponarejanja in spodbujanja h krivi prisegi obsojen na štiri leta zapora, od katerih je za zapahi dejansko prestal približno dve. Izpuščen je bil leta 2003. A kljub temu je ostal član zgornjega doma britanskega parlamenta več kot dve desetletji (zapustil ga je leta 2024).

Jeffrey Archer marca 2009 v svojem londonskem stanovanju FOTO: Luke Macgregor/Reuters