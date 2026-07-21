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Umrl razvpiti podjetnik Filip, bogato služil s ponarejenimi testi za covid

V podjetniške vode se je sicer podal že kot srednješolec ter se je ukvarjal z uvozom tekstila iz Kitajske.
Pokojni Filip Mihalić FOTO: Matija Habljak Pixsell
Pokojni Filip Mihalić FOTO: Matija Habljak Pixsell
M. U.
 21. 7. 2026 | 20:13
1:38
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Sporni mladi podjetnik iz Kneginca, Filip Mihalić (27), ki je postal javnosti znan zaradi obtožb, da je ponarejal teste za covid, je v nedeljo umrl v tujini, navaja portal Varaždinske vijesti. Mihalić, sin nekdanjega saborskega poslanca HDZ Anđelka Mihalića, se je v podjetniške vode podal že kot srednješolec ter se je ukvarjal z uvozom tekstila iz Kitajske.

Oče in sin vpletena v kriminalni posel

Vendar pa je njegovo kariero in življenje zaznamoval posel s ponarejenimi testi za covid. Kot ga je bremenilo Državno tožilstvo v obtožnici, vloženi v začetku decembra lani, naj bi oče in sin Mihalić od 26. avgusta 2022 do 25. maja 2023 v turški tovarni organizirala proizvodnjo več kot 1,3 milijona ponarejenih testov za covid, ki so jih uvozili na Hrvaško ter prodajali po vsej Evropi.

Testi so bili videti kot originalni, Mihalića pa sta jih uvažala prek svojega podjetja in prodajala drugim podjetjem ter ustanovam na Hrvaškem, v Grčiji, Romuniji, Avstriji, Španiji in Nemčiji, s čimer sta si pridobila premoženjsko korist v višini 445.932 evrov. Filip Mihalić je poskušal izvor denarja prikriti z vezavo depozita v banki. 

Oba sta bila obtožena kaznivega dejanja ponarejanja zdravil ali medicinskih proizvodov, Filip pa tudi pranja denarja.

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