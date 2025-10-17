  • Delo d.o.o.
Umrl zadnji član slavne odprave na Everest, Kančha Šerpa dočakal 92 let

Kot najstnik je Kančha Šerpa leta 1953 spremljal ekipo, ki je osvojila najvišjo goro. Po dveh desetletjih v Himalaji ga je žena prepričala, naj preneha nevarno početje.
Kančha Šerpa je dočakal 92 let. FOTO: Facebook
Kančha Šerpa je dočakal 92 let. FOTO: Facebook
STA
 17. 10. 2025 | 05:02
1:41
A+A-

Zadnji preživeli član prve alpinistične odprave, ki je uspešno dosegla 8848 metrov visok vrh Mount Everesta, Kančha Šerpa, je včeraj umrl v Katmanduju v Nepalu. Star je bil 92 let, je sporočila njegova družina. »Nekaj dni je bil bolan,« je povedal njegov vnuk Tenzing Čogjal Šerpa.

Kančha Šerpa je leta 1953 spremljal ekipo pod vodstvom Edmunda Hillaryja in Tenzinga Norgaja Šerpe, ki sta postala prva alpinista na vrhu najvišje gore na svetu.

Tenzing Norgaj Šerpa in Edmund Hillary sta se prva povzpela na vrh najvišje gore na svetu. FOTO: Reuters
Tenzing Norgaj Šerpa in Edmund Hillary sta se prva povzpela na vrh najvišje gore na svetu. FOTO: Reuters

Kančha Šerpa, rojen leta 1933, je bil star 19 let, ko se je pridružil odpravi kot nosač, kljub temu da ni imel alpinističnih izkušenj. Naporno pot, ki je trajala več kot dva tedna, je opravil do baznega tabora Mount Everesta, s seboj je nosil hrano, šotore in opremo, preden se je povzpel na višino več kot 8000 metrov, ki velja za tako imenovano območje smrti.

»Bil je živa legenda in navdih za vse v alpinizmu in tiste, ki delajo v panogi,« je dejal Fur Gelje Šerpa, predsednik nepalskega planinskega združenja. Kančha Šerpa je po odpravi še dve desetletji delal v Himalaji, dokler ga žena ni prosila, naj preneha nevarna potovanja, potem ko je veliko njegovih prijateljev umrlo med pomočjo pri drugih plezalnih pohodih, je še sporočila njegova družina. 

