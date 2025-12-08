  • Delo d.o.o.
SLOVO

Umrl je Martin, zanj je bil usoden krvni rak

V starosti 73 let je v soboto na svojem domu umrl znani fotograf, ki velja za enega najvplivnejših fotografov svoje generacije.
Fotografija je simbolična. FOTO: DELO UI 
Fotografija je simbolična. FOTO: DELO UI 
STA, K. G.
 8. 12. 2025 | 11:15
 8. 12. 2025 | 11:24
1:27
A+A-

Martin Parr je znan po upodabljanju realnosti britanskega življenja je zaslovel z zbirko iz 80. let minulega stoletja The Last Resort, ki upodablja obmorsko mesto New Brighton v Merseysideu. Fotografije Parra, rojenega leta 1952 v britanskem Epsomu, prikazujejo vsakdanje življenje z jedkim humorjem. V Bristolu so leta 2014 ustanovili Fundacijo Martina Parra, katere arhiv in zbirka danes sodita med najpomembnejše v britanski fotografiji.

Po poročanju tujih tiskovnih agencij je fundacija sporočila, da bodo še naprej ohranjali in širili njegovo fotografovo zapuščino. Vzroka smrti niso navedli, je pa Parr v preteklosti sporočil, da so mu zdravniki diagnosticirani krvnega raka. Do 22. februarja prihodnje leto so v nürnberškem Novem muzeju na ogled njegove fotografske knjige. Pod naslovom Grand hotel Parr se razstava v sodelovanju z The PhotoBookMuseum iz Kölna posveča delu umetnika, ki je upodobil absurdnosti globalne potrošniške in pop kulture. Za zasluge na področju fotografije so mu leta 2021 ob rojstnem dnevu kraljice Elizabete II. podelili naziv poveljnika reda Britanskega imperija.

Martin Parr. FOTO: AFP  
Martin Parr. FOTO: AFP  

