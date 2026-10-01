Umrla Biljana Plavšić: haaška obsojenka in nekdanja predsednica Republike Srbske je imela 96 let

Umrla je Biljana Plavšić, nekdanja predsednica Republike Srbske in ena najvidnejših političnih predstavnic bosanskih Srbov med vojno v Bosni in Hercegovini. Stara je bila 96 let. Po poročanju regionalnih medijev je umrla v zjutraj v Beogradu.

Plavšićeva je pred Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo priznala krivdo za preganjanje kot zločin proti človečnosti. Haaško sodišče jo je 27. februarja 2003 obsodilo na 11 let zapora. Kazen je prestajala na Švedskem, leta 2009 pa so jo po prestani približno dveh tretjinah kazni predčasno izpustili.

Priznala krivdo za preganjanje nesrbskega prebivalstva

Po ugotovitvah haaškega sodišča je bila Plavšićeva del političnega vodstva bosanskih Srbov, ki je sodelovalo pri kampanji preganjanja nesrbskega prebivalstva v številnih občinah Bosne in Hercegovine. Sama je oktobra 2002 priznala krivdo po eni točki obtožnice, ki se je nanašala na preganjanje na politični, rasni in verski podlagi. Tožilstvo je po priznanju preostale obtožbe umaknilo.

Sodišče je v postopku ugotovilo, da je podpirala politiko etničnega ločevanja, ki je vodila v smrt in izgon velikega števila civilistov. V svoji izjavi pred sodiščem je sprejela odgovornost za svojo vlogo pri dogodkih.

Ena najvišjih političnih funkcionark bosanskih Srbov

Pred vojno je bila članica predsedstva Bosne in Hercegovine. Med vojno je opravljala funkcijo podpredsednice Republike Srbske, v obdobju od leta 1996 do 1998 pa je bila predsednica te entitete. V času njenega predsedniškega mandata je mandat za sestavo vlade Republike Srbske prvič podelila Miloradu Dodiku.

Po izpustitvi iz zapora je živela v Beogradu in se le občasno pojavljala v javnosti. Še konec avgusta letos se je odzvala na smrt Ratka Mladića in dejala, da je bila vedno na njegovi strani.