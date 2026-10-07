Umrla je 87-letna upokojenka Maricarmen Abascal, ki je po deložaciji postala simbol upora

Umrla je 87-letna upokojenka Maricarmen Abascal iz Madrida, katere prisilna izselitev je v Španiji septembra sprožila proteste zaradi stanovanjske krize, je danes sporočila madridska zveza najemnikov. Dodali so, da je njena situacija privedla do »zgodovinskega preobrata«. Premier Pedro Sanchez je po protestih nedavno razpisal predčasne volitve.

»Z žalostjo sporočamo, da je danes umrla Maricarmen,« je v današnji izjavi navedla madridska zveza najemnikov in dodala, da je primer prisilno izseljene upokojenke prinesel »prelomnico v zgodovini celotne države«, poročata francoska tiskovna agencija AFP in britanski BBC.

Upokojenko Maricarmen Abascal, ki je uporabljala invalidski voziček, so sredi septembra na nosilih odpeljali iz madridskega stanovanja, kjer je živela 70 let. Vedno je redno plačevala najemnino, vendar je nepremičninska družba, ki ima v lasti njeno stanovanje, mesečno najemnino zvišala za 275 odstotkov na 2650 evrov. Po sklenitvi dogovora se je nato konec septembra lahko vrnila domov, najemnino so ji naposled znižali na okoli 500 evrov in stroške. Njena izselitev je kljub dogovoru z lastniki sprožila množične proteste, Maricarmen pa je postala simbol upora proti nebrzdanemu naraščanju cen nepremičnin in pomanjkanju zaščite najemnikov v Španiji.

Upokojenko Maricarmen Abascal, ki je uporabljala invalidski voziček, so sredi septembra na nosilih odpeljali iz madridskega stanovanja, kjer je živela 70 let. FOTO: Kacper Pempel Reuters

Minuli konec tedna se je na ulicah Madrida po navedbah oblasti zbralo 70.000 protestnikov, medtem ko so organizatorji demonstracij iz vrst sindikata najemnikov po poročanju AFP ocenili, da jih je bilo več sto tisoč. Protesti so sicer skupno potekali v okoli 50 španskih mestih, v Madridu pa so se protestniki tudi utaborili na osrednjem trgu Puerta del Sol.

Vlada je skušala napete razmere ob demonstracijah v petek umiriti s takojšnjimi ukrepi, ki bi okrepili pravice najemnikov, vendar v parlamentu ni dobila dovolj podpore za uredbi, ki bi med drugim prinesli samodejno podaljševanje najemnih pogodb in dodatne omejitve deložacij.

Španski premier Pedro Sanchez je nato v ponedeljek oznanil, da bodo 29. novembra v Španiji potekale predčasne parlamentarne volitve. Španske sindikalne organizacije pa so ravno danes zaradi stanovanjskih razmer in plač napovedale splošno stavko, ki naj bi potekala 11. novembra.