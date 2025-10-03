Umrla je Jane Goodall, prva je opicam dala imena

V starosti 91 let je umrla britanska raziskovalka šimpanzov in okoljska aktivistka Jane Goodall. Vodilna primatologinja je umrla naravne smrti med načrtovanimi predavanji v ZDA, so sporočili z Inštituta Jane Goodall in poudarili, da so njena odkritja spremenila znanost. Njen kolega naravoslovec in prijatelj David Attenborough je nekoč dejal, da je ženska, ki je postavila svet zoologije na glavo.

Prva je odkrila, da imajo šimpanzi individualne osebnosti in da lahko izvajajo osupljive podvige.

Jane Goodall je začela leta 1960 raziskovati prostoživeče šimpanze v Tanzaniji in velja za največjo izvedenko za primate na svetu. Oblečena v svojo klasično srajco z ovratnikom in kratke hlače, z daljnogledom v roki, je spremenila človeško razumevanje šimpanzov. Bila je prva raziskovalka, ki jim je dala imena namesto številk.

Med raziskovanjem šimpanzov je posnemala njihovo vedenje.

V desetletjih opazovanja v afriški džungli je postavila nove standarde za raziskave primatov. Odkrila je, da imajo šimpanzi individualne osebnosti in da lahko izvajajo osupljive podvige: izdelujejo orodja in uporabljajo pripomočke, kot so palice, za brskanje po termitnjakih, komunicirajo, imajo čustva in niso le vegetarijanci.

Med svojim pionirskim raziskovanjem šimpanzov je posnemala njihovo vedenje, sedela z njimi na drevesih in jim delila banane. Raziskovala je obnašanje šimpanzov, znana je po svojem boju proti njihovemu izumrtju, opozarjala je na njihovo stisko in na nevarnosti uničevanja okolja.

Prva je odkrila, da imajo opice čustva. FOTO: AFP

Mnogi raziskovalci so jo obtožili neznanstvenega vedenja in sprva zavračali idejo, da bi ženska brez univerzitetne izobrazbe opazovala šimpanze. Leta 1977 je ustanovila Inštitut Jane Goodall, ki si prizadeva za zaščito vrste in podpira mladinske projekte, namenjene koristi živalim in okolju.