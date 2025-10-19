Umrla je mama študentskih izmenjav Sofia Corradi

Italijanska pedagoginja Sofia Corradi, pobudnica uspešnega evropskega programa za izmenjavo študentov Erasmus, je umrla v Rimu v starosti 91 let, poročajo italijanski mediji ob sklicevanju na njeno družino. Corradi velja za simbol Erasmusa, ki je v preteklih skoraj 40 letih omogočil študij v evropskih državah milijonom študentov.

Program EU Erasmus omogoča izobraževanje in usposabljanje mladih v Evropi. Zasnovan je bil na pobudo Corradi na podlagi njene osebne izkušnje. V Italiji je bila zaradi tega znana tudi kot »mama Erasmusa«.

Sofia Corradi FOTO: Sofiacorradi.eu

Sofia Corradi je kot študentka prejela prestižno ameriško štipendijo Fulbright, ki jo je popeljala na Univerzo Columbia v New Yorku, kjer je diplomirala iz prava. Ko italijanski izobraževalni sistem po vrnitvi ni priznal njene ameriške diplome, jo je ta izkušnja po lastnih besedah tako zaznamovala, da se je zaobljubila, da bo študij v tujini olajšala prihodnjim generacijam.

Predlagala je program izmenjave za študente na evropskih univerzah, ki so ga leta 1987 začeli izvajati na ravni EU. Od takrat je v programu Erasmus sodelovalo približno 16 milijonov ljudi.

Italijanski zunanji minister Antonio Tajani je dejal, da je Sofia Corradi znatno prispevala k rojstvu »generacije Evrope«, francoski predsednik Emmanuel Macron pa je dejal, da je predstavljala idejo za evropsko mladino, »ki se srečuje in bogati s svojimi razlikami«.

Program Erasmus danes sega izven EU in vključuje tudi tretje države. Ime je dobil po nizozemskem renesančnem mislecu in humanistu Erazmu Rotterdamskem (1466-1536).