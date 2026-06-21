Umrla najbolj znana hrvaška pisateljica na svetu. V burni karieri tudi tarča nacionalističnega napada

Umrla je Slavenka Drakulić, najbolj znana sodobna hrvaška pisateljica na svetu, avtorica in novinarka, ki je najbolje opisala burni tranzicijski svet in katere publicistična dela so pomagala razumeti, kaj se nam je dogajalo v zadnjih štiridesetih letih, navaja Jutarnji list. Nenadoma se je poslovila v 77. letu, kmalu potem, ko je pri svojem izdala novo knjigo »Zakaj se nisem naučila kuhati«.

Slavenka Drakulić. FOTO: Blaž Samec

V burni karieri tudi tarča nacionalističnega napada

Svojo kariero je začela kot novinarka, potem ko je na Filozofski fakulteti v Zagrebu končala študij primerjalne književnosti in sociologije. Pisala je za Start, Danas in NIN ter je feministične teme z vso težo vpeljala v javno razpravo. Svojo prvo publicistično knjigo je objavila leta 1984 pod naslovom »Smrtni grehi feminizma: Eseji o mudologiji« in se vključila v burno, intelektualno spodbudno razpravo z Igorjem Mandićem. Svoj prvi roman »Hologrami strahu« je izdala tri leta pozneje. Knjiga je imela velik odmev na območju celotne Jugoslavije, Drakulićeva pa je v sodobno književnost na impresiven način uvedla ženski, avtobiografski diskurz.

V devetdesetih letih minuega stoletja je bila skupaj še s štirimi avtoricami – Jeleno Lovrić, Rado Iveković, Vesno Kesić in Dubravko Ugrešić – tarča nacionalističnega napada, ko so jih v besedilu z naslovom »Čarovnice iz Ria«, objavljenem v zagrebškem tedniku Globus, označili za izdajalke.

To, na srečo, ni prekinilo njene kariere in Drakulićeva je v naslednjem obdobju izdala vrsto pomembnih publicističnih knjig, objavljala pa je tudi besedila v vodilnih svetovnih časnikih, kot so The New York Times, Frankfurter Allgemeine Zeitung, La Repubblica in El Mundo.