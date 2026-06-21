  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
SLAVENKA DRAKULIĆ

Umrla najbolj znana hrvaška pisateljica na svetu. V burni karieri tudi tarča nacionalističnega napada

Slavenka Drakulić se je poslovila v 77. letu starosti, kmalu po izidu knjige »Zakaj se nisem naučila kuhati«
Pokojna Slavenka Drakulić. FOTO: Blaž Samec
Pokojna Slavenka Drakulić. FOTO: Blaž Samec
M. U.
 21. 6. 2026 | 07:56
 21. 6. 2026 | 07:56
2:04
A+A-

Umrla je Slavenka Drakulić, najbolj znana sodobna hrvaška pisateljica na svetu, avtorica in novinarka, ki je najbolje opisala burni tranzicijski svet in katere publicistična dela so pomagala razumeti, kaj se nam je dogajalo v zadnjih štiridesetih letih, navaja Jutarnji list. Nenadoma se je poslovila v 77. letu, kmalu potem, ko je pri svojem izdala novo knjigo »Zakaj se nisem naučila kuhati«.

Slavenka Drakulić. FOTO: Blaž Samec
Slavenka Drakulić. FOTO: Blaž Samec

V burni karieri tudi tarča nacionalističnega napada

Svojo kariero je začela kot novinarka, potem ko je na Filozofski fakulteti v Zagrebu končala študij primerjalne književnosti in sociologije. Pisala je za Start, Danas in NIN ter je feministične teme z vso težo vpeljala v javno razpravo. Svojo prvo publicistično knjigo je objavila leta 1984 pod naslovom »Smrtni grehi feminizma: Eseji o mudologiji« in se vključila v burno, intelektualno spodbudno razpravo z Igorjem Mandićem. Svoj prvi roman »Hologrami strahu« je izdala tri leta pozneje. Knjiga je imela velik odmev na območju celotne Jugoslavije, Drakulićeva pa je v sodobno književnost na impresiven način uvedla ženski, avtobiografski diskurz.

V devetdesetih letih minuega stoletja je bila skupaj še s štirimi avtoricami – Jeleno Lovrić, Rado Iveković, Vesno Kesić in Dubravko Ugrešić – tarča nacionalističnega napada, ko so jih v besedilu z naslovom »Čarovnice iz Ria«, objavljenem v zagrebškem tedniku Globus, označili za izdajalke.

To, na srečo, ni prekinilo njene kariere in Drakulićeva je v naslednjem obdobju izdala vrsto pomembnih publicističnih knjig, objavljala pa je tudi besedila v vodilnih svetovnih časnikih, kot so The New York Times, Frankfurter Allgemeine Zeitung, La Repubblica in El Mundo

 

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

smrtknjigaHrvaškaslovofeminizempisateljicaSlavenka Drakulić
ZADNJE NOVICE
10:41
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
POTREBA PREVELIKA

Noro! Kdo je Slovenec (53), ki se je samozadovoljeval na balkonu v Zadru? Policija imela kaj videti ...

Po zaslišanju je bil spoznan za krivega, izrečena mu je bila denarna kazen v višini 866 evrov.
21. 6. 2026 | 10:41
10:27
Bulvar  |  Domači trači
TEŽKA PREIZKUŠNJA

Dejan Zavec o otroštvu, ki ga je zaznamovalo: v rejništvo je odšel v tretjem razredu (VIDEO)

Nasilje in alkoholizem v družini sta bila med drugim razloga, da je v rejništvo odšel tudi Dejan Zavec, boksarski prvak, ki je v podkastu spregovoril o tej izkušnji.
21. 6. 2026 | 10:27
10:08
Novice  |  Slovenija
PRVI PREDSEDNIK REPUBLIKE

Kučan napadel Janšo! »Kaj se je zgodilo s 'črno kocko', kdo je imel za to interese, to so vprašanja, ki bodo zahtevala odgovor«

35 let po osamosvojitvi pravi, da smo kot povezana skupnost tedaj odbili pritiske tudi mednarodne skupnosti. Te odpornosti danes ne vidi, saj je »razdeljena Slovenija lahek plen« za tuje interese.
21. 6. 2026 | 10:08
10:00
Premium
Novice  |  Nedeljske novice
NA OBISKU

Korošica Danaja Grebenc ugnala svetovno konkurenco

Študira psihologijo, harmonika pa je njen način življenja. Za njen uspeh je zaslužen tudi mentor Klemen Rošer, ki je, pravi, vanjo verjel tudi v trenutkih, ko ni bila najbolj prepričana o sebi. Ko potrebuje odklop, bere in eksperimentira v kuhinji.
Mojca Marot21. 6. 2026 | 10:00
09:45
Bulvar  |  Suzy
NAVDUŠILA GA JE

Andrej Hofer in Sarah Brightman: Kot da se poznava že vrsto let (Suzy)

Sarah ga je navdušila kot umirjena in odprta sogovornica z veliko sočutja do življenj drugih ljudi.
21. 6. 2026 | 09:45
09:33
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
PRETRESLJIVA TRAGEDIJA

Mama jo je našla mrtvo v kadi, 16-letnico naj bi ubil likalnik za lase: »Ni imela nobenih možnosti«

Po navedbah domačinov naj bi deklico med kopanjem stresla elektrika.
21. 6. 2026 | 09:33

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
Promo Slovenske novice17. 6. 2026 | 09:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVA GENERACIJA

Trije milijoni kilometrov: kako je Peugeot razvijal novi motor

Peugeot je novi motor Turbo 100 preverjal v laboratorijih in na cestah, da bi voznikom ponudil več zaupanja pri vsakodnevni vožnji.
16. 6. 2026 | 13:46
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANO

Čarobne krogle še ni, obstajajo pa zgodnji opozorilni znaki

Mobilne tehnologije, umetna inteligenca in podatki v realnem času spreminjajo način poslovanja, pa tudi prepoznavanje poslovnih tveganj.
16. 6. 2026 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
GOSPODARSTVO

Kaj zadržuje Slovenijo?

Močno gospodarstvo je eden ključnih pogojev, da lahko država ljudem zagotavlja razvojne priložnosti, kakovostne javne storitve in dolgoročno varnost.
Promo Slovenske novice16. 6. 2026 | 09:52
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Edinstveno priznanje za Kristalno palačo

Prvi zlati certifikat DGNB za stavbe v uporabi v Sloveniji potrjuje, da je trajnostna vizija Kristalne palače uspešno prestala preizkus časa.
Promo Slovenske novice17. 6. 2026 | 09:45
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NOVA GENERACIJA

Trije milijoni kilometrov: kako je Peugeot razvijal novi motor

Peugeot je novi motor Turbo 100 preverjal v laboratorijih in na cestah, da bi voznikom ponudil več zaupanja pri vsakodnevni vožnji.
16. 6. 2026 | 13:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANO

Čarobne krogle še ni, obstajajo pa zgodnji opozorilni znaki

Mobilne tehnologije, umetna inteligenca in podatki v realnem času spreminjajo način poslovanja, pa tudi prepoznavanje poslovnih tveganj.
16. 6. 2026 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
GOSPODARSTVO

Kaj zadržuje Slovenijo?

Močno gospodarstvo je eden ključnih pogojev, da lahko država ljudem zagotavlja razvojne priložnosti, kakovostne javne storitve in dolgoročno varnost.
Promo Slovenske novice16. 6. 2026 | 09:52
PromoPhoto
Razno
ZDRAVA PREHRANA

Prihaja nova oznaka »ultra procesirano«?

Brez procesirane hrane človeštvo ne bi napredovalo v civilizacijo.
18. 6. 2026 | 09:41
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Vse bolj opazni rezultati v Novi Gorici

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Slovenske novice18. 6. 2026 | 09:28
Promo
Novice  |  Slovenija
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
17. 6. 2026 | 13:40
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Slovenija stoji pred odločitvijo, ki bo zaznamovala naslednje desetletje

Podatki, oblačne storitve, robno računalništvo in kibernetska varnost tvorijo infrastrukturo, od katere je vse bolj odvisno sodobno gospodarstvo.
Promo Slovenske novice11. 6. 2026 | 14:11
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA SLUHA

Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
18. 6. 2026 | 10:43
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Skrivate gotovino na zgornji polici omare? Razmislite o boljših možnostih.

Varčevanje za večino Slovencev še vedno pomeni, da imajo svojo gotovino, namenjeno hudim časom, skrito 'v nogavici', pod posteljo, v težko dostopnem predalu.
Promo Slovenske novice16. 6. 2026 | 11:23
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IZGUBA

Po 75. letu se s to težavo srečuje že skoraj polovica

Izguba sluha sodi med najpogostejše spremembe, povezane s staranjem. Pravočasno ukrepanje lahko pomembno izboljša kakovost življenja.
15. 6. 2026 | 08:43
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PARADIŽNIK

Kako poleti zaščititi paradižnik, kumare in druge plodovke

Pri plodovkah se poleti začne najpomembnejši del sezone, avgusta paradižnik, kumare, bučke in paprike običajno že dajejo največ pridelka.
18. 6. 2026 | 09:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZAUPANJE

Zakaj pacienti iz vse Evrope zaupajo družini Trampuš?

Vsak nasmeh se začne z zaupanjem. Z občutkom, da ste v rokah ljudi, ki razumejo vaš strah, vaše želje in vašo zgodbo.
15. 6. 2026 | 10:05
Photo
Novice  |  Slovenija
ZDRAVJE

Koliko nas v resnici stane slabo zdravje?

Bolniške odsotnosti, kronične bolezni in staranje prebivalstva vplivajo na kakovost življenja, delovno sposobnost in razvoj gospodarstva.
17. 6. 2026 | 08:00
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Zakaj izgubljamo bitko že v prvih urah?

Kibernetskega napada ne moremo vedno preprečiti. Lahko pa vplivamo na to, ali bo podjetje doživelo obvladljivo motnjo ali resno poslovno krizo.
15. 6. 2026 | 09:56
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURA

Zgodba o svetopisemskem pohlepu: cenzurirana biblijska zgodba

Zgodbe o svetopisemskem pohlepu in usodni ženski manipulaciji so v zgodovini umetnosti redko naletele na tako oster odpor kot opera Samson in Dalila.
17. 6. 2026 | 13:50
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLITEV

Nove zaposlitvene možnosti na Ministrstvu za pravosodje

Izbira poklica spada med pomembnejše odločitve v življenju.
Promo Slovenske novice15. 6. 2026 | 10:13
Promo
Novice  |  Slovenija
RAST

Napaka v prvem letu vas lahko drago stane

Velik del prvega leta podjetništva ne mine v razvoju posla, temveč v administraciji. Obstaja pa način, kako ta čas bistveno skrajšati.
15. 6. 2026 | 13:27
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki