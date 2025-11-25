Umrla je pionirka slow fooada

V 63. letu starosti je umrla Skye Gyngell, prva avstralska kuharica, ovenčana z Michelinovo zvezdico. Med drugim je bila zaslužna za širjenje priljubljenosti slow fooda – počasnega uživanja v kvalitetni, ekološki in lokalno pridelani hrani. Zaslovela je s kavarno Petersham Nurseries v jugozahodnem Londonu, kasneje pa je vodila restavraciji Spring v Somerset Housu in Marle and Hearth v Heckfield Placeu v Hampshiru. Njena družina jo je opisala kot kulinarično vizionarko, ki je vplivala na generacije kuharjev in pridelovalcev po vsem svetu, da so razmišljali o hrani in njeni povezanosti z zemljo. Umrla je v soboto v Londonu zaradi kožnega raka, ki so ji ga odkrili lani. Prestala je operacijo, pri kateri so ji odstranili žleze slinavke, zaradi česar je začasno izgubila voh in okus.

Njene kuharske knjige so prejemale nagrade stroke. FOTO: Amazon

V bogati karieri je bila med drugim zasebna kuharica kuharske zvezde Nigelle Lawson ter pop zvezdnice Madonne in režiserja Guya Ritchieja. Ob smrti se ji je med drugim poklonil slavni kuhar Jamie Oliver in se ji zahvalil za »vse, kar je storila za navdih mladih kuharjev«. Gyngellova je umrla le nekaj dni za svojo materjo, znano notranjo oblikovalko Ann Barr.

Skye, rojena v Sydneyju, je med študijem spoznala, da si želi ustvarjati v kulinaričnem svetu. Pri 19 letih se je preselila v Pariz, se izobraževala in delala pod vodstvom priznanih kuharjev, med drugim v restavraciji Dodin-Bouffant z dvema Michelinovima zvezdicama. Pozneje se je preselila v London. Leta 2004 je postala glavna kuharica v kavarni Petersham Nurseries ter dotrajano lokacijo spremenila v uspešno kavarno, ki je leta 2011 prejela Michelinovo zvezdico. Kot urednica za hrano je pisala kolumne za modno revijo Vogue, bila je nagrajena avtorica kuharskih knjig. V mlajših letih je premagala odvisnost od drog in alkohola.