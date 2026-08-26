Umrla štiriletna deklica Anna, pri tem okužila še 10 sorodnikov

Novinarka Eugenija Carl je na svojem profilu na Facebooku opozorila na pretresljivo zgodbo štiriletne deklice Anne Rose iz Palerma, ki je sredi avgusta postala prva žrtev davice v Italiji v več kot treh desetletjih. Uradna potrditev Italijanskega višjega inštituta za zdravstvo (ISS) je potrdila prisotnost nevarne bakterije Corynebacterium diphtheriae in njenega uničujočega toksina.

Anna Rosa je v zelo resnem stanju prispela v bolnišnico Cervello sredi avgusta, kjer so jo zaradi odpovedi dihanja takoj intubirali. Ker se je njeno stanje hitro poslabševalo, so jo premestili na pediatrično intenzivno nego ter priključili na napravo ECMO ('najnaprednejšo razpoložljivo medicinsko tehnologijo'). Kljub vsem naporom zdravnikov je v noči na 20. avgust umrla, saj je močan bakterijski toksin prek krvi že prizadel njeno srce, jetra in debelo črevo.

Kmalu se je razkrila usodna okoliščina: deklica ni bila nikoli cepljena. Starša sta cepljenje odklonila v prepričanju 'brez kakršnekoli znanstvene podlage', da je bil primer avtizma pri sorodniku povezan s cepivom. Povsem drugače jo je odnesel njen štiriletni bratranec, ki se je prav takoj okužil in pristal v bolnišnici, a je zaradi prejetih odmerkov cepiva zbolel za blažjo obliko in že okreva.

Epidemiološka preiskava v družini je nato razkrila grozljivo razsežnost: pri vsaj desetih družinskih članih, v glavnem mladoletnikih, so potrdili prisotnost bakterije. Ker pa so bili cepljeni, se počutijo dobro in nimajo težjih zapletov. Celotno družino so nemudoma zaščitili z antibiotiki, dekličine brate in sestre pa takoj cepili. Medtem tožilstvo vodi preiskavo zoper starša zaradi povzročitve smrti iz malomarnosti, epidemiologi pa še vedno mrzlično iščejo izvornega pacienta.

Dvoličnost do znanosti in spiranje vesti

Objava Carlove ob tragediji opozarja na globoko nedoslednost pri zavračanju preventive. Nevednost in širjenje dezinformacij sta sicer del širšega problema, vendar ostaja neizpodbitno dejstvo: tisto isto znanost, ki jo posamezniki zavračajo pri preprečevanju bolezni, nato brezpogojno zahtevajo, ko nekdo umira. Ko je bila deklica v brezupnem stanju, nihče ni zahteval »alternativnih« metod, temveč so zahtevali vrhunsko medicinsko opremo.

Kljub naporom zdravnikov je umrla, saj je močan bakterijski toksin že prizadel njene organe. Simbolična fotografija. FOTO: Jarun011 Getty Images

Ker so cepiva takšne bolezni umaknila iz našega vsakdana, lažno verjamemo, da so za vselej izginile. Podatki ISS kažejo, da je cepljenje v Italiji med letoma 1939 in 2015 preprečilo okoli dva milijona primerov davice letno ter število otroških smrti z dveh tisočakov letno zmanjšalo na nič.

Mati pokojne deklice je po tragediji ves svoj bes usmerila v zdravstveno osebje in napovedala tožbe zoper tri bolnišnice zaradi domnevno »nekompetentnih zdravnikov«. Kot poudarja Carlova, je nepopisno žalost mogoče razumeti, vendar je takšno prelaganje krivde nepošteno do zdravnikov, ki so storili vse, kar je bilo v njihovi moči. Celo vrhunski strokovnjaki s 40-letno kariero potrjujejo, da se s primerom davice v živo še niso srečali. Odločitev staršev, da otroka ne cepijo, je bila tista, ki je kriva za najhujši konec: »Starši niso dovolili cepljenja. In tu je začetek in žal tudi konec tragedije,« je zaključila Carl.